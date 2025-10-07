Em sua 33ª edição, Mostra CCQ, da caxiense Fras-le Mobility, leva os talentos mais criativos do chão de fábrica ao palco

Mostra CCQ irá reunir 36 colaboradores divididos em seis grupos, para apresentar as esquetes teatrais que representam soluções criadas para melhorar o dia a dia no setor produtivo da Fras-le Mobility. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Levar do chão de fábrica ao palco alguns dos colaboradores mais engajados em apresentar soluções criativas para problemas do setor produtivo é a principal, mas não a única premissa do Círculo de Controle de Qualidade da empresa caxiense Fras-le Mobility. Ao dar visibilidade aos participantes desta que será a 33ª edição da Mostra CCQ, marcada para esta quarta-feira (8), no UCS Teatro, as esquetes teatrais também irão proporcionar momentos de descontração e pertencimento através da arte.

O CCQ existe há 36 anos. Neste ano, o programa envolveu 25 grupos, totalizando 145 colaboradores. Formados por operadores de máquinas, analistas de produção e profissionais de manutenção, entre outras funções, os grupos dispõem de uma hora por semana durante o expediente para se dedicar às iniciativas inovadoras. Ao final, seis grupos são selecionados para subir ao palco e apresentar os projetos eleitos como os melhores do ano.

Há mais de 20 anos, quem comanda o CCQ é o ator caxiense Davi Souza, conhecido por interpretar a personagem Bastiana e por comandar o projeto Médicos do Sorriso. Neste ano, dividindo a coordenação com o também diretor Miguel Angelo Pires, Souza conta que os ensaios ocorreram ao longo de quatro meses, numa rotina comparável com a de uma companhia teatral profissional.

Davi Souza e Miguel Angelo Pires coordenam os grupos, que contam ainda com seis diretores contratados para orientar cada elenco. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— É um trabalho que oferece a estrutura de companhias de nível nacional, dispondo de figurino, maquiagem, cenografia, adereços, treinamento de expressão vocal, tudo o que é necessário como suporte para fazer um grande espetáculo. Tem trabalhadores que no começo do processo são super tímidos, têm dificuldade para se expressar, e no final é outra pessoa. Eles dizem que melhorou a relação deles com os colegas, com as famílias, que se sentem mais capazes de enfrentar os problemas porque o teatro deu a eles esse empoderamento. Isso ajuda a explicar o sucesso do CCQ — destaca Souza.

Entre os exemplos de soluções que impactam diretamente a rotina da indústria e que serão mostradas no palco está um dispositivo criado com impressora 3D que permite a montagem automática de caixas, reduzindo tempo no processo de empilhamento e melhorias ergonômicas que aumentam a produtividade. Responsável pelo projeto, o analista de produção Klisman Trichez Port, 31, destaca que o contato com o teatro duas vezes por semana, durante os ensaios, ajuda a reforçar os vínculos entre colegas e promover um ambiente mais leve na empresa.

Analista de produção da Fras-le Mobility, Klisman Trichez Port é um dos colaboradores que tiveram seus projetos selecionados para participar da 33ª Mostra CCQ. Paula Generosi / Divulgação

— A parte do teatro é muito prazerosa e muito divertida, porque a gente consegue se desconectar um pouco do nosso cotidiano na área fabril, que é totalmente dedicado à produção, para ter acesso a essa experiência mais lúdica. Ao ter o nosso projeto escolhido para a Mostra CCQ a gente se sente valorizado e mais confiante para contribuir sempre com novas ideias, sabendo que a empresa vai abraçar e vai investir — diz Port.

Além de promover integração e desenvolvimento pessoal, o programa também tem impacto direto na rotina da empresa e nos resultados da operação. Neste ano, os ganhos financeiros obtidos a partir das ideias implementadas pelos grupos somam R$ 1,75 milhão. Gerente de Operações da Linha Comercial da Frasle Mobility, Nathan Idiarte Soares ressalta que o CCQ é um programa enraizado na cultura da empresa, que historicamente aposta na criatividade e no engajamento dos colaboradores como motores de inovação e crescimento sustentável.

— O CCQ estimula o desenvolvimento pessoal e profissional, melhora a comunicação, desperta o pensamento crítico e amplia o senso de pertencimento, colocando as pessoas no centro das transformações. Além disso, ao valorizar o conhecimento de quem vive a operação, conseguimos evoluir nossos processos de forma prática, reconhecendo o esforço dos grupos e reinvestindo esses resultados em novas iniciativas. Ao final, as melhorias se refletem não apenas na empresa, mas também na comunidade e no dia a dia de cada participante — avalia Soares.