Economia

A arte de solucionar
Notícia

Em sua 33ª edição, Mostra CCQ, da caxiense Fras-le Mobility, leva os talentos mais criativos do chão de fábrica ao palco

Colaboradores que desenvolveram algumas das melhores soluções para melhorar o setor produtivo da empresa serão reconhecidos nesta quarta-feira (8), no UCS Teatro. Seis grupos foram formados para representar seus projetos em forma de esquete teatral

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS