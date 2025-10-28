Em Gramado, Festuris “reimagina o amanhã” e apresenta as novas experiências proporcionadas pelo turismo nacional e internacional

Edição de 2025 celebra os 10 anos do Espaço Luxuxry, dedicado ao turismo de alto nível. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Voltada aos profissionais da cadeia turística, a feira que no ano passado movimentou cerca de R$ 480 milhões em negócios retorna no dia 6 de novembro a Gramado com os novos roteiros e as experiências ofertadas pelos destinos.

A 37ª edição da Festuris traz o tema “Reimaginando o Amanhã” e quer, segundo o CEO Eduardo Zorzanello, pensar o turismo como propulsor das economias locais.

— Tudo o que motiva a pessoa a viajar estará no Festuris. Serão mais de 400 estandes e 2,5 mil marcas expostas no evento, que é um palco de conexões entre companhias aéreas e marítimas, agências de viagens, hotéis, locadoras de automóveis, representantes dos destinos e operadores de viagens.

O desafio de quem participa de uma feira que apresenta tantas possibilidades — são mais de 50 destinos internacionais — é transmitir ao cliente o que foi visto e perceber qual experiência é procurada por ele.

— É o momento do atacado do turismo. Cabe às operadoras experenciar algo bacana dentro do evento e comunicar as novidades. Existem muitas informações e o consumidor final é impactado de muitas formas. A empresa que consegue entender a melhor narrativa vai conseguir engajar seu público e vender o que será apresentado.

Isso porque a forma de impulsionar o turismo mudou e, agora, são também os próprios turistas que, nas redes sociais, divulgam os destinos de forma orgânica a partir da sua presença nos locais.

— O marketing é reversivo, o turista vai para o destino e passa a mostrar os locais. Tudo que ocorre aqui reverbera, as principais marcas do turismo estão aqui, então são as novidades da próxima temporada.

Além da feira de negócios, o evento tem programação de conteúdo no Meeting Festuris, nas manhãs de 7 e 8 de novembro. Entre os palestrantes confirmados estão nomes de destaque como a campeã de ginástica artística, Daiane dos Santos, o doutor em Filosodia, Luiz Pondé, e Luiz Candreva, referência em inovação e transformação digital do Brasil.