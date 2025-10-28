Economia

Em Gramado, Festuris “reimagina o amanhã” e apresenta as novas experiências proporcionadas pelo turismo nacional e internacional

Feira chega a 37ª edição e ocorre entre os dias 6 e 9 de novembro, no Serra Park

Pedro Zanrosso

