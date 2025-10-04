Economia

Mais exportação
Notícia

Do melhoramento genético ao reconhecimento internacional: trabalhos qualificam ainda mais o suco de uva da Serra para ganhar novos mercados

No Exterior, produto apreciado pelos brasileiros enfrenta desafios como a própria cultura de consumo. Por isso, setores público e privado atuaram para adequação no chamado Codex Alimentarius. Ao mesmo tempo, programas como o da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) atuam na criação de novos cultivares da fruta, contribuindo com benefícios para a produção e para a própria bebida

Bruno Tomé

