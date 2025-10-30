Economia

Balanço
Notícia

Depois de quatro meses de saldo negativo, geração de vagas de emprego cresce em setembro em Caxias do Sul 

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (30), foram criados o saldo no nono mês do ano é de 237 postos de trabalho. A maioria é do setor de serviços. Por outro lado, indústria novamente teve mais demissões do que contratações

Bruno Tomé

