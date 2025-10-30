Depois de quatro meses de saldo negativo, geração de vagas de emprego cresce em setembro em Caxias do Sul 

Atividade profissional de telentrega e delivery é uma das que estão ajudando a puxar os empregos no setor de serviços em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de quatro meses, Caxias do Sul voltou a ter saldo positivo na geração de empregos formais em setembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (30). São 237 postos de trabalho criados, um saldo resultado de 7.776 contratações e 7.539 demissões.

O principal responsável por puxar a alta foi o setor de serviços, com a geração de 218 vagas (um saldo de 2.846 admissões e 2.628 demissões). Enquanto isso, a indústria voltou a ter mais desligamentos, com a perda de 205 postos de trabalho — é uma redução em relação a agosto, quando 524 vagas foram extintas.

O setor industrial vem perdendo vagas desde maio.

O doutor em Economia Mosár Leandro Ness alerta que a continuidade de índices negativos na indústria de transformação, motor da economia caxiense, pode indicar uma desaceleração para o município nos próximos meses.

— O que nos deixa temerários é a indústria passar neste momento por este revés. Não podemos esquecer, nós temos o efeito das tarifas, temos o efeito de uma desaceleração por conta do preço das commodities e que estão rentabilizando pouco o agronegócio, pela perspectiva de incerteza dentro da economia. Nós não podemos esquecer dessa incerteza que paira entre os agentes econômicos, principalmente entre os empresários e as famílias, com relação ao futuro imediato — observou Ness.

Por exemplo, como cita o especialista, o trabalhador da indústria pode evitar compras em prestações, em virtude da incerteza no mercado. Ou seja, causando um efeito cascata na economia da cidade.

Por outro lado, as atividades de serviços que puxam a alta, como explicou Ness, não têm relação com a indústria. Elas funcionam em um microambiente:

— Seria o seguinte: tem muitos serviços que independem da atividade da indústria e esses estão se acelerando. A gente tem desde o salão de beleza passando pelo mercado financeiro, que engloba também serviços, então o nível de atividade de serviços vem se mantendo dentro dessa linha, os entregadores, o delivery, então é toda essa gama de trabalhadores que a gente vê, que a gente observa, é um mercado em expansão, é crescimento.

Comércio em preparação para datas importantes

Entre os setores com dados positivos, o comércio teve a geração de 98 vagas (um saldo de 1.814 contratações e 1.716 demissões). Ness vê como uma forma de preparação para duas datas importantes do segundo semestre: a Black Friday, no fim de novembro, e o Natal.

— Nós já tivemos o Dia das Crianças, que rentabilizou bem. Nós vamos ter a Black Friday, que se espera que tenhamos um nível de atividade acelerada. Muitas pessoas vão antecipar as compras e vão comprar à vista no comércio local ou não. Então, a Black Friday vai marcar presença este ano no consumo, e depois nós temos o Natal. O que chama a atenção foi a reposição do número que eu classifico para o comércio um número expressivo — destacou o economista.

O presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff, percebe que, além do reforço nas equipes, o número também pode refletir em uma reposição de vagas que foram perdidas durante o ano.

— É aquele motivo ao qual eu sempre também me refiro, que o comerciante é muito esperançoso e batalhador. Então, sempre acreditamos que os próximos dias e os próximos meses serão melhores. Mostra uma esperança do comerciante e da categoria de que realmente a venda aconteça e que seja um pouco melhor que o ano passado — comenta Boff.

Da mesma forma, as contratações são estratégicas neste período para capacitar os novos funcionários para as principais datas, especialmente em dezembro.