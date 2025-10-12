Economia

Data especial
Notícia

De uma ideia para as mãos das crianças: como é a produção de brinquedos em fábricas de Caxias do Sul

A GGB, no mercado há mais de 20 anos, produz cerca de cinco milhões de brinquedos por ano e recentemente fechou uma parceria com a Warner Bross. Em 2022, o projetista Roberto Mozzi colocou em prática uma ideia que cultivava desde os anos 1990

Marcos Cardoso

