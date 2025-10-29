Como a crise do metanol impacta fabricantes de destilados e serviços de drinks na Serra

Fábrica de Flores da Cunha buscou contornar a situação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pouco mais de um mês desde que os primeiros casos de intoxicação por metanol em bebidas foram confirmados em São Paulo — no dia 26 de setembro —, algumas perguntas ainda estão sem respostas. A provável origem está na adulteração de destilados com o uso de álcool combustível, que estava adulterado por metanol. Até então, 15 pessoas morreram no Brasil, 58 casos foram confirmados e 50 estão em investigação.

No Rio Grande do Sul, apenas um caso foi confirmado nesses pouco mais de 30 dias após o consumo da bebida contaminada em São Paulo. Na Serra, todas as suspeitas levantadas foram descartadas. Mesmo assim, há impactos em fabricantes de destilados e prestadores de serviços de drinks.

Localizada no centro de Flores da Cunha, a Muraro Bebidas tem aproximadamente 120 produtos, entre eles marcas conhecidas como as vodkas Volcof e Popokelvis, o licor Afrika, entre outros. A empresa vende para distribuidoras e supermercados, em especial das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mesmo sem abrir números, o diretor de negócios, Frederico Muraro, afirma que houve quedas em vendas.

A empresa também é exportadora. As bebidas vão para 27 países, em especial nas américas do Sul e Central e África. Mas, conforme o diretor, não houve quedas nas vendas no mercado internacional.

— Por enquanto, estamos equilibrando as coisas. Temos uma rede comercial no país inteiro, e sentimos que no Sudeste foi onde mais afetou, por ser a origem (dos casos de contaminação) em São Paulo, lá tivemos que tomar medidas de conscientizar as equipes de venda, os distribuidores, sobre como conduzir esse período. Aqui, até pela empresa estar há 72 anos no mercado, já passa uma credibilidade.

A empresa adota diversos protocolos de segurança. Conta, por exemplo, com a certificação ISO 22.000, norma internacional que especifica os requisitos para um sistema de gestão da segurança alimentar. Todos os lotes de produção são analisados em um laboratório interno. Além disso, contraprovas são guardadas por um período de até dois anos para comprovações.

Valter Marzarotto, coordenador técnico da Muraro Bebidas, explica que os casos de contaminação por metanol no Brasil se tratam de adulteração de bebidas, e não há evidências que possam apontar para uma contaminação cruzada, ou seja, presença de metanol no etanol — substância química usada na produção dos destilados —, uma vez que esse deve ser transportado em caminhões utilizados apenas na indústria alimentícia.

— Mesmo sendo da mesma natureza química, o álcool que vai para o posto e que vai para a indústria de bebidas são produzidos de uma maneira muito diferente. O que vai para o posto é uma destilação única e simples, porque não existe a preocupação em separar elementos que conferem odores e sabores, é um combustível. Já o etílico é destilado em quatro ou cinco etapas em destiladores muito complexos onde se procura purificar e ter 100% de álcool etílico — explica Marzarotto.

Queda de 30% nas vendas

Certificado como produtor orgânico, Ivandro Remus, proprietário da Cachaçaria Velho Alambique, em Santa Tereza, acredita que não é somente a destilação que garante um produto de qualidade. Segundo ele, tudo começa pela plantação e produção da cana-de-açúcar, a moagem e fermentação. Atualmente, tem uma plantação de cerca de 12 hectares de cana em uma propriedade distante um quilometro da sede do município.

— Quem é produtor de cachaça artesanal de qualidade, que segue o básico do Ministério (da Agricultura e Pecuária), nunca vai ter metanol no produto, porque quem fiscaliza é o Ministério da Agricultura, e vamos além do básico, nós temos que atingir um nível superior de produto, porque as cachaças artesanais, comercialmente falando, brigam com os melhores whiskies do mundo todo, o Brasil tem um destilado supernobre, que é cachaça artesanal — afirma Remus.

Na foto, Ivandro Remus ao lado da esposa Viviane. Ele é proprietário da cachaçaria Velho Alambique, em Santa Tereza. Ivandro Remus / Arquivo Pessoal

O proprietário do Velho Alambique acredita que teve uma queda de 30% nas vendas desde que os primeiros casos de contaminação foram confirmados. Segundo ele, crises com essa do metanol acabam respingando em todos, mesmo aqueles que seguem todos os processos à risca. Os principais mercados compradores são no RS, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Rio de Janeiro.

— O problema não é a queda dos 30%, é o tempo que vamos levar para reverter, porque quem é produtor de cachaça de qualidade, quem produz cachaça registrada, segue a vida, mas existe uma travada no mercado, onde tudo é generalizado — lamenta.

Impacto contornado por comprovações

Pedro Volpato, proprietário da Velssa — antiga Santo Bar e ColdMix —, estava em São Paulo quando os primeiros casos de intoxicação por metanol começaram a ser confirmados. Lá, percebeu o receio de alguns empresários do setor com relação às bebidas:

— Era um evento para 600 donos de bares e restaurantes do Brasil. Íamos fazer um happy hour no final do primeiro dia com bebidas da Velssa, e muita gente estava com medo do metanol, e ali foi quando senti, a situação estava caótica. Mas quando conseguimos conversar e apresentar os laudos atestando a qualidade, conseguimos trazer essa confiança — relembra Volpato.

Pedro Volpato, proprietário da Velssa, estava em São Paulo quando os primeiros casos de intoxicação por metanol começaram a ser confirmados. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Velssa une as duas frentes que as empresas de Volpato tinha, tanto o serviço de drinks para eventos que a Santo Bar prestava, como a produção dos drinks engarrafados da ColdMix. A destilagem é feita em uma empresa de Santa Catarina, que apresenta todos os laudos das substâncias utilizadas, e, quando o produto chega Caxias, é testado mais uma vez.

Na indústria em Caxias é feita a manipulação, formulação e o envase das bebidas, que, posteriormente, são vendidas para bares e restaurantes. Nesse mercado, Volpato percebeu uma redução de cerca de 20% após o início da crise. Mesmo assim, buscou um fortalecimento da marca e comprovação da qualidade:

— Para eventos, alguns se preocuparam para isso, teve noivos na primeira quinzena de outubro que queriam cancelar o bar de drinks, colocar só drinks sem álcool, mas no momento que mostrávamos todas as informações, ficavam seguros e passavam a tranquilidade para os convidados.

Sindicato promove debate

O Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) está organizando uma live orientativa sobre o tema de combate ao mercado ilegal de bebidas e como distinguir produtos falsificados para orientar empresários da gastronomia e hotelaria. O encontro ainda não tem data para ocorrer.