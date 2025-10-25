Economia

Caiu no gosto
Notícia

Com quase 30 restaurantes, sushi se consolida entre as principais opções de gastronomia em Caxias do Sul

Oferta se multiplica em aplicativos de delivery e em pontos fixos para satisfazer hábitos de consumo que se modificaram com o passar do tempo; ao meio-dia, por quilo ou à noite nos festivais, culinária japonesa exige cuidados com o trato dos ingredientes

Pedro Zanrosso

