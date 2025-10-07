Com promoções e novidades, lojas de brinquedos de Caxias do Sul apostam em incremento nas vendas para o Dia das Crianças

Caxienses devem gastar em média R$ 306 nos presentes. Ulisses Castro / Agencia RBS

Apesar da expectativa baixa das entidades do comércio, como a Fecomércio e a Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul (FCCS-RS), lojas de brinquedos em Caxias do Sul estimam aumento nas vendas para o Dia das Crianças, comemorado neste domingo (12). Os caxienses devem gastar em média R$ 306 nos presentes, aponta pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas do município.

A maioria (55,3%) dos entrevistados disse que vai comprar brinquedos de presente para as crianças. Dado que se reflete no movimento registrado nas lojas no último final de semana. Conforme a subgerente da loja Big Festa, em Caxias, Viviane Padilha, o último sábado (4) foi de movimento intenso na busca por presentes.

— Sábado deu bastante movimento, a gente vendeu o dobro da nossa meta. Domingo também já deu movimento. Agora, a gente vai abrir, a partir de quinta, até as 20h, e sábado e domingo até as 17h. A partir de quinta bomba, porque o pessoal sempre deixa para a última hora. Os clientes estão pegando bastante promoções, mas estão gastando bastante. Tanto que no final de semana tivemos menos clientes, mas com gastos maiores — analisa Viviane.

Subgerente Viviane Padilha projeta boas vendas no final de semana de Dia das Crianças. Gabriela Alves / Agencia RBS

Na loja, a aposta foi em promoções desde o dia 22 de setembro. E há produtos com preços atrativos para todos os gostos: desde bonecas, até carrinhos de controle remoto e jogos de tabuleiro, por exemplo.

— O pessoal está procurando bastante bonecas, já saiu quase tudo. Carrinho de controle remoto também sai bastante. Está saindo bastante quebra-cabeça e Barbie também — observa.

Da mesma forma, na loja Superlegal, no bairro São Pelegrino, a gerente Patrícia Chagas estima um aumento de cerca de 10% nas vendas, com apostas em ofertas, novidades e parcelamento em até 10 vezes.

— Nessa época, a procura aumenta por casa da Barbie, grandes pistas de carrinhos, Legos, bicicletas... Desde o último final de semana começou a procura pelo presente de Dia das Crianças, mas sabemos que o movimento será intenso nos próximos dias e no final de semana. Muitos deixam para a última hora — analisa Patrícia.

Segundo os dados da CDL Caxias, as lojas de rua no centro lideram com 42,3% no quesito de preferência de local de compra, seguido pelos shopping centers locais (17,0%), e-commerce de outras cidades (15,9%), e-commerces locais (12,1%) e lojas de bairro (10,6%).

Em Caxias, gasto deve ser maior do que no ano passado

Comparado ao ano anterior, 37,6% dos entrevistados afirmam que vão gastar mais, 51,9% manterão o mesmo valor e 10,5% pretendem gastar menos. Os motivos para gastar mais incluem comprar um presente melhor, produtos mais caros, mais crianças para presentear, mais quantidade de presentes e melhoria na renda.

Pouco mais da metade dos entrevistados pela CDL afirmaram que vão comprar o que as crianças pedem. Na hora da compra, 81,6% dos consumidores fazem pesquisa de preços e produtos, principalmente direto nas lojas (31,7%), sites das lojas (26,2%), sites de busca (21,8%) e Instagram (11,4%).