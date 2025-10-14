Com mais de 500 expositores e gerando alta ocupação na rede hoteleira, Mercopar abre nesta terça em Caxias do Sul

Mercopar abre nesta terça-feira (14) em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

A maior feira de inovação industrial da América Latina, a Mercopar, abre nesta terça-feira (14) a 34ª edição, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. São mais de 500 expositores e 60 startups, com empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além de países como China, Argentina e México. A expectativa da organização é superar o número de 42 mil visitantes da edição de 2024 e a marca de R$ 935 milhões em negócios gerados.

A movimentação ao redor da feira também gera impactos em outros setores da economia na Serra. De acordo com o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da Região Uva e Vinho (Segh Uva e Vinho), a ocupação da hotelaria supera os 90% em Caxias e em Farroupilha. Durante o ano, a média do maior município da Serra é de 55%.

A entidade lembra também que ainda há disponibilidade para quem desejar visitar o evento. Restaurantes e bares também devem receber fluxo direto e indireto, conforme avaliação do sindicato empresarial.

A projeção é a mesma da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico. O titular da pasta, Felipe Gremelmaier, analisa que a feira deve gerar impacto também em outros setores:

— A Mercopar impacta positivamente nos mais diversos segmentos econômicos do município, gerando empregos diretos, indiretos e renda. A ocupação hoteleira deve superar 90% na cidade. Com a Secretaria de Administração, Tecnologia e Inovação, teremos estande da Prefeitura para divulgar o Curta Caxias, destinos, inovações e atrações. Inclusive, produzimos folheteria especial para o público da feira, com destaque para turismo industrial, em mais de um idioma.

Montagem é finalizada nesta segunda (13), no Parque da Festa da Uva. Ulisses Castro / Agencia RBS

Geração de empregos

Conforme a organização do evento, são 2,7 mil empregos diretos criados com a feira, realizada pelo Sebrae RS e pelo Sistema Fiergs.

— O número de empregos diretos criados com a feira chega em torno de 2,7 mil, entre profissionais temporários para montagem de estandes, segurança, limpeza, recepção e serviços técnicos — afirma o vice-presidente do Sistema Fiergs e diretor técnico da feira, Ubiratã Rezler.

Um exemplo é no Restaurante Tulipa, que funciona dentro dos Pavilhões da Festa da Uva. A comercial de eventos, Juliana Stédile, explica que o estabelecimento amplia os horários de atendimento durante a feira e mais do que dobra o efetivo, passando de 13 para cerca de 30 colaboradores em alguns momentos da Mercopar.

Restaurante Tulipa ampliou a equipe para Mercopar. Ulisses Castro / Agencia RBS

— É o segundo maior evento depois da Festa da Uva, que acontece a cada dois anos. Então, a Mercopar é anual, são quatro dias, mas a montagem é bem extensa. Começou no dia 22 de setembro e termina no dia 20 de outubro. Temos aí quase 30 dias — calcula Juliana.

Enquanto isso, no hotel Blue Tree Towers, no Centro de Caxias, a ocupação deve ficar em 100% durante os dias de Mercopar. A gerente geral do hotel, Roberta Albuquerque, explica que o período torna-se importante para o estabelecimento:

— Quando nós fazemos o nosso planejamento estratégico, faz a diferença. Faz a diferença quando olhamos para essa feira, porque é um momento que nós conseguimos incrementar a receita.

Oportunidade para conexão de negócios

Além de um ambiente para atualização de tendências da indústria, a Mercopar é colocada como uma oportunidade para a conexão de negócios e formação de parcerias estratégicas. O gerente de competitividade setorial do Sebrae RS, Augusto Martinenco, conta que essa é uma das característica que fazem o evento ter uma grande procura por parte de expositores e visitantes.

O gerente de competitividade setorial do Sebrae RS, Augusto Martinenco. Ulisses Castro / Agencia RBS

Martinenco lembra que os espaços de expositores estavam praticamente definidos desde o início do ano e que havia uma lista de espera para participar da Mercopar.

— No ano passado, nós tivemos geração recorde de negócios. Sempre comento que uma feira para ser boa, precisa gerar negócios para todos que frequentam, para o visitante que vem ver uma oportunidade, para o expositor que se conecta com parceiros, com fornecedores, com clientes — observou o gerente de competitividade setorial.

Uma das iniciativas que concretizam esse objetivo são as rodadas de negócios. Em 2024, 4,8 mil agendas foram realizadas entre compradores e fornecedores.

Neste ano, um espaço de mil metros quadrados foi reservado para os encontros. São múltiplas modalidades de rodadas, cada uma com um objetivo estratégico. Na prática, fornecedores têm a chance de sentar e oferecer soluções a potenciais compradores. Participam pelo menos cem grandes empresas nacionais, 30 internacionais e 550 potenciais fornecedores.

Mercopar ocorre no Centro de Eventos da Festa da Uva. Ulisses Castro / Agencia RBS

Conteúdos relevantes para indústria

Martinenco destaca que outras duas características fundamentais da Mercopar são os conteúdos que a feira traz a partir de palestras e conversas com especialistas, com temas relevantes para a indústria, e a inovação, especialmente oportunizando que startups se conectem com outros negócios.

As tecnologias e os temas também podem ser conferidos a partir das soluções dos próprios expositores. Um caso é a FlokiSys, de Novo Hamburgo, que está no estande do Sindimental. Com serviços na Indústria 4.0 e lançamento de solução para a Indústria 5.0 (que foca na colaboração entre máquinas e pessoas), a empresa apresenta um sistema voltado à atualização da NR-1 que trata sobre a saúde mental dos trabalhadores.

A partir das chamadas pulseiras inteligentes, alertas podem ser enviados com informações como batimentos cardíacos e níveis de estresse.

— O que discutimos dentro da indústria é a dificuldade de colocarmos pessoas para trabalhar e de manter as boas dentro da indústria. Só tem um jeito de tu convidar as pessoas para irem ou mantê-las. É criar um excelente ambiente. O nosso propósito é nesse sentido, de dar, vamos dizer assim, palpabilidade — detalha o CEO da empresa, Giuliano Hoffmann, que tem como grande propósito o combate ao burnout empresarial.

O sistema é na linha da solução já oferecida ao mercado pela empresa, que é o monitoramento do desempenho de máquinas em tempo real, visando o aumento da produtividade.

Setor automotivo terá rodada inédita

No dia da abertura, uma rodada de negócios inédita será voltada ao setor automotivo. Grandes montadoras como Ford, Renault, Hyundai e BYD terão 45 minutos para apresentar às principais demandas, além de canais de acesso e os pré-requisitos para novos fornecedores. O evento acontecerá no Espaço de Negócios, entre 13h30min e 17h30min.

— Depois de alguns anos, estamos retomando também uma vocação muito própria, principalmente aqui do mercado da Serra gaúcha, que é o mercado automotivo. Então, estamos trazendo grandes montadoras para também se conectarem com potenciais fornecedores — pontuou Martinenco.

Consolidação de IA para conectar empresas

Pelo segundo ano consecutivo, inclusive, a Mercopar aposta em uma plataforma com Inteligência Artificial (IA) para aproximar empresas. O serviço, chamado de Smart Match, funciona a partir do WhatsApp, recolhendo informações dos participando e realizando um cruzamento de dados.

A partir disso, a plataforma sugere contatos. A meta é de atingir 38 mil matches entre os participantes. Uma novidade da edição é que visitantes também poderão acessar a ferramenta.

Destaques da programação

Terça-feira (14)

Das 13h30min às 17h30min - Grandes montadoras como Ford, Renault, Hyundai e BYD estão confirmadas para uma rodada de negócios inédita na feira. Cada empresa terá 45 minutos para apresentar suas principais demandas, canais de acesso e pré-requisitos para novos fornecedores. A ideia é estreitar laços entre pequenas e médias empresas do setor metalmecânico e gigantes da indústria automobilística.

- Grandes montadoras como Ford, Renault, Hyundai e BYD estão confirmadas para uma rodada de negócios inédita na feira. Cada empresa terá 45 minutos para apresentar suas principais demandas, canais de acesso e pré-requisitos para novos fornecedores. A ideia é estreitar laços entre pequenas e médias empresas do setor metalmecânico e gigantes da indústria automobilística. Das 15h às 16h - Luciano Potter dá palestra sobre comunicação para negócios tradicionais. A palestra do traz as reflexões de um comunicador com mais de 20 anos de experiência, que descobriu na prática que comunicação só acontece de verdade quando começa pela escuta. Uma lição que vem transformando sua vida pessoal e profissional.

- Luciano Potter dá palestra sobre comunicação para negócios tradicionais. A palestra do traz as reflexões de um comunicador com mais de 20 anos de experiência, que descobriu na prática que comunicação só acontece de verdade quando começa pela escuta. Uma lição que vem transformando sua vida pessoal e profissional. Das 16h às 17h30min - "Indústria que Transforma: Raízes Gaúchas", com o empresário Clovis Tramontina e a CEO Fruki Bebidas, Aline Eggers Bagatini, com mediação da jornalista Shirlei Paravisi.

Quarta-feira (15)

Das 9h às 12h30min - "Indústria Delas", palestra com Carina Oliveira, diretora de Marketing da Stellantis; seguido de painel com Clarisa Maria Turcatti Trombini, Diretora de Desenvolvimento Humano da Tramontina; e Paula Ioris, assessora regional da subchefia do interior da Casa Civil. A mediação será de Ubiratã Rezler, presidente do Simecs.

- "Indústria Delas", palestra com Carina Oliveira, diretora de Marketing da Stellantis; seguido de painel com Clarisa Maria Turcatti Trombini, Diretora de Desenvolvimento Humano da Tramontina; e Paula Ioris, assessora regional da subchefia do interior da Casa Civil. A mediação será de Ubiratã Rezler, presidente do Simecs. Das 13h30min às 15h - "Transformação Tributária: o Futura da Indústria", o painel vai discutir os impactos da reforma tributária (EC 132/2023 e LC 214/2025) sobre o setor industrial brasileiro, com foco em adaptação, oportunidades e estratégias para garantir competitividade durante a transição do sistema tributário, especialmente no contexto da indústria de transformação.

- "Transformação Tributária: o Futura da Indústria", o painel vai discutir os impactos da reforma tributária (EC 132/2023 e LC 214/2025) sobre o setor industrial brasileiro, com foco em adaptação, oportunidades e estratégias para garantir competitividade durante a transição do sistema tributário, especialmente no contexto da indústria de transformação. Das 15h às 16h - "Inteligência Artificial Para Negócios", palestra com Martha Gabriel, autora de "Liderando o Futuro" e "Inteligência Artificial - do zero ao metaverso".

Quinta-feira (16)

Das 13h30min às 14h30min - "Macro Tendências das Tecnologias Emergentes para a Automação da Indústria 4.0", com Sandra Marlene Heck, cofundadora e atual vice-presidente do iCoLab; Joel Boaretto, diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto Hercílio Randon (IHR); e Rafael Castaneda, CEO da Weever.

- "Macro Tendências das Tecnologias Emergentes para a Automação da Indústria 4.0", com Sandra Marlene Heck, cofundadora e atual vice-presidente do iCoLab; Joel Boaretto, diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto Hercílio Randon (IHR); e Rafael Castaneda, CEO da Weever. Das 14h30min às 15h30min - "Futuro Competitivo: Sustentabilidade aplicada ao resultado" é um encontro empresarial voltado a transformar metas ESG em resultados de negócio. Painel para explorar rotas de descarbonização, eficiência energética e otimização do uso de recursos, com práticas para reduzir resíduos e emissões e adotar modelos circulares.

- "Futuro Competitivo: Sustentabilidade aplicada ao resultado" é um encontro empresarial voltado a transformar metas ESG em resultados de negócio. Painel para explorar rotas de descarbonização, eficiência energética e otimização do uso de recursos, com práticas para reduzir resíduos e emissões e adotar modelos circulares. Das 17h30min às 19h - "Mercado Livre de Energia: Estratégias e Oportunidades para a Indústria", no seminário, a Noale Energia apresentará como o mercado livre permite redução de custos e ganhos de competitividade, desmistificando barreiras e trazendo orientações práticas para a indústria. Já, a Electra destacará as vantagens da livre escolha do fornecedor de energia, a evolução do setor ao longo de quase três décadas e como a gestão inteligente pode tornar o consumo mais eficiente e sustentável.

Sexta-feira (17)