Chapa para nova presidência da CIC Caxias do Sul é apresentada

Marcos Victorazzi, Oliver Viezzer, Ubiratã Rezler, Agatha Tonietto, Rogério Ragazzon e André Zuco na apresentação da chapa. Julio Soares / Divulgação

A chapa que concorre à presidência da gestão 2026 - 2027 da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) foi apresentada nesta segunda-feira (6) pela entidade. O empresário Ubiratã Rezler, atual presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs), é o nome escolhido para ser o novo presidente do Conselho Executivo. O processo da entidade ocorre em chapa única.

O candidato está ao lado dos empresários Oliver Chies Viezzer, Marcos André Victorazzi e André Renato Zuco, escolhidos para as vice-presidências. A apresentação do grupo foi registrada com a presença da presidente do Conselho Deliberativo da CIC Caxias, Agatha Tonietto, do vice-presidente, Rogério Ragazzon, e do atual presidente do Conselho Executivo, Celestino Oscar Loro.

Além de Rezler (Rezler Indústria de Chavetas e Usinados Ltda) como presidente, a composição da chapa fica com Oliver Chies Viezzer (Viezzer Engenharia e Negócios Imobiliários Ltda) como vice-presidente de Indústria; Marcos André Victorazzi (Livraria Rossi Ltda) como vice-presidente de Comércio; e André Renato Zuco (Zuco & Zuco Advogados Associados) como vice-presidente de Serviços.

— Assumir a presidência da CIC Caxias representa uma enorme responsabilidade. Não se trata apenas de ocupar um cargo, mas de ser a voz de milhares de empresas que buscam gerar emprego e renda em tempos difíceis — declarou Rezler.

Eleição e posse

De acordo com Agatha Tonietto, presidente do Conselho Deliberativo, a Assembleia do Colégio Eleitoral ocorre no dia 23, às 18h, no auditório da entidade.

Integram o colegiado o presidente e vice-presidentes do Conselho Executivo, presidentes de sindicatos e entidades patronais filiados à CIC Caxias e os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Superior da entidade, totalizando 70 pessoas. O estatuto da entidade prevê gestão de dois anos, com possibilidade de uma reeleição.

A posse festiva dos novos dirigentes está marcada para o dia 8 de dezembro, durante reunião-jantar, e a posse oficial em 1º de janeiro de 2026, quando assumem suas funções.

O presidente eleito irá suceder o empresário Celestino Oscar Loro, que encerrará sua gestão, iniciada em 2022, ao lado de seus vice-presidentes, Ruben Bisi, Idalice Manchini e Eduardo Michelin.

Quem é quem na chapa