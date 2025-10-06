Chapa para nova presidência da CIC Caxias do Sul é apresentada

A chapa que concorre à presidência da gestão 2026 - 2027 da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) foi apresentada nesta segunda-feira (6) pela entidade. O empresário Ubiratã Rezler, atual presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs), é o nome escolhido para ser o novo presidente do Conselho Executivo. O processo da entidade ocorre em chapa única.
O candidato está ao lado dos empresários Oliver Chies Viezzer, Marcos André Victorazzi e André Renato Zuco, escolhidos para as vice-presidências. A apresentação do grupo foi registrada com a presença da presidente do Conselho Deliberativo da CIC Caxias, Agatha Tonietto, do vice-presidente, Rogério Ragazzon, e do atual presidente do Conselho Executivo, Celestino Oscar Loro.
Além de Rezler (Rezler Indústria de Chavetas e Usinados Ltda) como presidente, a composição da chapa fica com Oliver Chies Viezzer (Viezzer Engenharia e Negócios Imobiliários Ltda) como vice-presidente de Indústria; Marcos André Victorazzi (Livraria Rossi Ltda) como vice-presidente de Comércio; e André Renato Zuco (Zuco & Zuco Advogados Associados) como vice-presidente de Serviços.
— Assumir a presidência da CIC Caxias representa uma enorme responsabilidade. Não se trata apenas de ocupar um cargo, mas de ser a voz de milhares de empresas que buscam gerar emprego e renda em tempos difíceis — declarou Rezler.
Eleição e posse
De acordo com Agatha Tonietto, presidente do Conselho Deliberativo, a Assembleia do Colégio Eleitoral ocorre no dia 23, às 18h, no auditório da entidade.
Integram o colegiado o presidente e vice-presidentes do Conselho Executivo, presidentes de sindicatos e entidades patronais filiados à CIC Caxias e os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Superior da entidade, totalizando 70 pessoas. O estatuto da entidade prevê gestão de dois anos, com possibilidade de uma reeleição.
A posse festiva dos novos dirigentes está marcada para o dia 8 de dezembro, durante reunião-jantar, e a posse oficial em 1º de janeiro de 2026, quando assumem suas funções.
O presidente eleito irá suceder o empresário Celestino Oscar Loro, que encerrará sua gestão, iniciada em 2022, ao lado de seus vice-presidentes, Ruben Bisi, Idalice Manchini e Eduardo Michelin.
Quem é quem na chapa
- Ubiratã Rezler (presidente): 50 anos, é diretor da Rezler Indústria de Chavetas e Usinados Ltda, fundada em 1972, e da RZB Moldes e Usinagem Ltda, fundada em 2023. Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com especialização e mestrado na mesma instituição. Possui pós-graduação em Gestão Comercial pela Unisinos e pós-graduação Executive Program pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Membro do Conselho Regional Senai desde 2024 e presidente do APL Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha (APLMMeA) no período 2017-2021. Também é membro do Conselho de Administração APLMMeA na atual gestão e presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs) na Gestão 2023-2025. É vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) na Gestão 2024-2027 e coordenador do Conselho de Desenvolvimento de Lideranças (Conlider) da Fiergs. É vice-presidente da Indústria Festa da Uva 2026 e diretor Técnico da Mercopar pela Fiergs.
- Oliver Chies Viezzer (vice-presidente de Indústria): 47 anos, é engenheiro civil graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com MBA em Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil. Sócio da empresa Viezzer Engenharia e Negócios Imobiliários Ltda. e da ZRV Agro Ltda. Exerce a função de diretor Técnico e Comercial da Viezzer Engenharia e Negócios Imobiliários, atuando de forma integrada na gestão das áreas Operacional, de Incorporações e de Negócios. Atualmente, é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Gestão 2023-2026, membro do Conselho Superior do Sinduscon Caxias e integrante da Diretoria de Infraestrutura da CIC Caxias. Presidiu o Sinduscon Caxias no período 2017-2019.
- Marcos André Victorazzi (vice-presidente de Comércio), 40 anos, é diretor da Livraria Rossi Ltda, uma das empresas mais antigas de Caxias do Sul, com quase um século de atividades. Formado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em Publicidade e Propaganda pela PUC-RS. Atua como diretor de Processos Internos na CDL Caxias, é membro do Conselho Fiscal do Sindilojas Caxias e também integra a Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias. Foi diretor Financeiro do Sindilojas Caxias.
- André Renato Zuco (vice-presidente de Serviços): 51 anos, advogado, é sócio-diretor da Zuco & Zuco Advogados Associados, sociedade de advogados fundada em 1991, é graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Possui pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC-RS, pós-graduação em Direito Civil Contemporâneo pela UCS e pós-graduação em Relações Sindicais e Trabalhistas junto à Wilson Cerqueira Consultores Associados. Diretor Tesoureiro da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul (Satergs) 2024-2025, coordenador da Diretoria Jurídica e do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da CIC Caxias 2024-2025 e representante da CIC Caxias junto ao Contrab da Fiergs.