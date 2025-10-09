Celebração da Oktoberfest marca início de alta temporada para cervejarias artesanais da Serra

Cervejaria Traum surgiu tendo amigos e conhecidos dos proprietários como clientes. Onze anos depois, produz até 40 mil litros da bebida por mês Porthus Junior / Agencia RBS

Como uma porta de entrada para o verão, que será sempre a estação do ano mais aguardada pelos fabricantes de cerveja, outubro tem sido cada vez mais festejado, inclusive literalmente, com a diversidade de opções para curtir a Oktoberfest nos municípios da Serra. Onde o gosto pela cerveja é um costume enraizado, como são as cidades de colonização alemã, a festa também reforça o orgulho identitário, como pode testemunhar quem passa pela Nova Oktoberfest, que segue até este domingo na Rua Coberta de Nova Petrópolis.

Uma das expositoras, a Cervejaria Traum, criada há 11 anos, exemplifica bem o apreço do nova-petropolitano pela cerveja. O sócio-proprietário Nicolas Yan Weber diverte-se contando que a intenção original era abrir um bar. Porém, o tempo de espera pelo alvará de funcionamento fez com que a venda a domicílio para amigos e conhecidos logo se mostrasse um negócio igualmente atraente. Hoje, a Traum chega a produzir 40 mil litros de cerveja por mês nos meses mais quentes, tendo sua distribuição focada também em Gramado (município que realizou neste ano sua primeira Oktoberfest, de 25 de setembro a 5 de outubro). O fato de que nos meses mais frios a produção chega a cair pela metade é uma das razões que fazem a chegada de outubro ser tão bem-vinda.

Nicolas Yan Weber, proprietário da cervejaria Traum, de Nova Petrópolis: a partir de outubro, produção atinge o auge de 40 mil litros por mês Porthus Junior / Agencia RBS

- A gente brinca que outubro é o mês em que começamos a trabalhar “de verdade”, porque depois vem o verão e a nossa produtividade vai estar sempre no máximo. Eventos como a Oktoberfest nos dão esse gás a mais nas vendas, além de serem muito importantes para que visitantes de outras cidades conheçam a marca, ou experimentem novas variedades. Também é uma época que favorece o intercâmbio entre cervejarias da região, que dão mais opções para quem gosta de beber e todos ganham com isso - destaca Weber.

Além da Traum, entre os estandes que se espalham pela Nova Oktoberfest estão cervejarias artesanais de municípios vizinhos, como Ivoti, Dois Irmãos e Picada Café. Neste último nasceu, em 2018, a Schallen. Tendo como foco a participação em eventos pela região, o proprietário, Jonas Schneider, brinda a chegada de outubro como o prenúncio de mais uma temporada em que a cervejaria irá atingir sua produção máxima de 15 mil litros por mês, espalhando sabor e alegria pelas torneiras:

Jonas Schneider, proprietário da Schallen, de Picada Café: estande na Nova oktoberfest também ajuda a divulgar novidades, como a variedade sem álcool e a cerveja que celebra o bicentenário da imigração alemã Porthus Junior / Agencia RBS

- A Oktoberfest é o primeiro grande evento da primavera. A gente brinca que, aqui na região, é quando se migra do vinho para a cerveja. E a gente precisa estar sempre atento às mudanças de hábitos de consumo, incrementando a oferta com opções sem álcool, que é uma novidade na nossa linha. Outra é uma cerveja produzida em homenagem pelos 200 anos da imigração alemã no Estado, que tem como característica ser defumada, relacionando com a tradição da carne suína.

A adesão crescente tanto da comunidade quanto de visitantes à Oktoberfest também é celebrada pelo secretário de Turismo de Nova Petrópolis, Rodrigo Sangali:

Bandinha típica itinerante Saxônia anima os visitantes da Nova Oktoberfest com os ritmos folclóricos alemães Porthus Junior / Agencia RBS

_ Temos uma das manifestações culturais germânicas mais vivas da Serra, e isso se reflete na nossa Oktoberfest, a mais autêntica da região. Grupos de dança, corais e bandinhas típicas se envolvem de forma integrada, e toda a comunidade abraça o evento. Temos a consciência de que o turismo só se fortalece quando cada comerciante e empreendedor nos ajuda a “vender” a cidade. Porque os eventos nos colocam em evidência, mas são as boas experiências e o acolhimento que fazem o público voltar.

CERVEJARIA CRESCEU JUNTO COM A OKTOBERFEST

Guilherme Alberton, sócio-fundador da La Birra. Marca que completa 10 anos realiza sua Oktoberfest desde que tinha apenas um mês no mercado Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma das cervejarias artesanais mais tradicionais de Caxias, a La Birra tem sua história intrinsecamente ligada à Oktoberfest: a marca tinha cerca de um mês quando realizou a primeira edição da festa que, dez anos depois, se tornou o evento mais aguardado no calendário. Neste sábado, a 10ª edição deve reunir cerca de 3 mil caxienses para um consumo aproximado de até 6 mil litros de cerveja ao som da banda Passarela.

_ É uma data que as pessoas relacionam diretamente com a cerveja, por isso as festas são sempre muito boas. Tivemos lotação máxima em toda as edições, exceto numa em que choveu torrencialmente. Desde setembro a gente vem com um reforço na produção, por causa da Semana Farroupilha, e agora a expectativa é emendar outro mês de muitas vendas _ ressalta Guilherme Alberton, sócio-fundador da La Birra.

Produção na La Birra se intensificou em setembro, com a Semana Faroupilha, e segue com força em outubro, impulsionada pela Oktoberfest Ulisses Castro / Agencia RBS

Além da própria festa, a marca esteve presente também em outras celebrações semelhantes, como a 2ª Oktoberfest de Caxias do Sul, realizada no Shopping Villagio, no último fim de semana, e vai participar da festa oferecida pelo Recreio da Juventude, nos dias 18 e 19.

- Somando a estes eventos de terceiros são pelo menos mais 3 mil litros de cerveja a serem vendidos. É por isso que outubro é um mês muito bom, porque marca esse “start” na melhor época do ano para quem gosta de beber cerveja e também para quem fabrica - conclui Alberton.

PROGRAME-SE

O quê: Nova Oktoberfest, em Nova Petrópolis

Quando: de hoje até domingo, a partir das 15h (quinta e sexta) e a partir das 10h (sábado e domingo)

Onde: Rua Coberta e Praça das Flores

Quanto: evento gratuito

O quê: 10ª Oktoberfest da cervejaria La Birra

Quando: sábado, das 14h às 22h

Onde: Rua Dom José Baréa, 1410

Quanto: R$ 35 antecipado (solidá, com 1 quilo de alimento), pelo Minha Entrada. Na hora, R$ 45 (+ alimento)

TEM MAIS OKTOBERFEST PELA REGIÃO

Em Caxias do Sul

Se é verdade que nem mesmo na região de colonização alemã nós deixamos de estar no Brasil, por que não unir a Oktoberfest à mais brasileira das tradições? Na casa do samba e do pagode em Caxias, o Bar do Luizinho, a Oktober Samba ocorre neste domingo, das 15h às 21h, com música ao vivo e muita cerveja. Mas não a artesanal:

- A turma do samba tem mais o costume de tomar a cerveja comercial. Como nós temos exclusividade da Ambev, acabamos não oferecendo a artesanal. No ano passado tivemos uma edição muito boa, porque de 150 engradados que reservamos para o evento, não sobraram mais do que cinco ou seis - explica Leonardo Santos, proprietário.

Em sua quinta edição, a Oktober Samba deve levar 1,5 mil pessoas à Rua Jacob Luchesi, que estará fechada para o evento. A expectativa é comercializar dois mil litros de cerveja. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, a R$ 30.

Em Bento Gonçalves

A Oktoberfest da Brewine Leopoldina será realizada no jardim da cervejaria, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no dia 11 de outubro, das 11h30 às 18h30. O evento promete um dia de confraternização ao ar livre, com estrutura ampliada, área pet friendly e espaço kids. A programação musical terá a Bandinha Típica Bremen, das 12h às 15h, e a banda de rock Laika até as 17h. Haverá ainda competição de chopp em metro, comidas típicas e as delícias da Noi Gelato.

Os ingressos antecipados custam R$ 45 e incluem uma caneca de chopp personalizada com tirante e um chopp pilsen; no dia, o valor será de R$ 55, sem brindes. Crianças de até 9 anos têm entrada gratuita, e de 10 a 17 anos pagam R$ 22, com direito a suco de uva. A venda ocorre pelo site Wine Locals . Em caso de chuva, a festa será transferida para 18 de outubro.

Em Farroupilha

A Cervejaria Santa Madre Garden, no Desvio Blauth, realiza mais uma edição da Oktoberfest, com programação distribuída entre os dias 18 e 26 de outubro. A festa terá música ao vivo, gastronomia e a primeira maratona do chope, que promete ser a grande atração deste ano. A abertura será no sábado, 18, com a banda Porto do Som, seguida pela Rosa’s no domingo, 19.

