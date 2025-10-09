Economia

Bebida gelada, mercado aquecido
Notícia

Celebração da Oktoberfest marca início de alta temporada para cervejarias artesanais da Serra

Evento tem ganhado espaço não apenas nos municípios de colonização germânica e ajuda a incrementar a produção da bebida, que atinge seu auge no verão

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS