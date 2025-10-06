Caxienses devem gastar em média R$ 306 nos presentes de Dia das Crianças, aponta pesquisa da CDL

Os brinquedos lideram a lista dos presentes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul deve ter um crescimento de 5,4% no volume de compras no Dia das Crianças. E o tíquete médio deve ser de R$ 306,54. Os dados são da tradicional pesquisa realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). A data é celebrada no próximo domingo (12). A pesquisa foi realizada com 593 moradores de diferentes pontos da cidade, entre os dias 16 e 19 de setembro.

A pesquisa revela que 57,1% dos entrevistados pretendem comprar presentes para a data, contra 34,6% que não comprarão e 8,3% que ainda têm dúvidas. Com 55,3% da preferência, os brinquedos lideram a lista dos presentes, seguidos por vestuário e calçados (30,7%) e eletroeletrônicos/games (12,8%). Os presentes são, em sua maioria, para os filhos (49,6%), mas também há quem vá comprar para sobrinhos (17,5%), afilhados (14,0%), netos (12,6%), irmãos (3,7%) ou outros (2,6%).

Comparado ao ano anterior, 37,6% afirmam que vão gastar mais, 51,9% manterão o mesmo valor, e 10,5% pretendem gastar menos. Os motivos para gastar mais incluem comprar presente melhor, produtos mais caros, mais crianças para presentear, mais quantidade de presentes e melhoria na renda. Apesar de 67% das pessoas entrevistadas afirmarem que já sabem o que comprar, outros 33% não sabem, mostrando que há maior indecisão em comparação a anos anteriores.

Pouco mais da metade dos entrevistados pela CDL afirmaram que vão comprar o que as crianças pedem. Na hora da compra, 81,6% dos consumidores fazem pesquisa de preços e produtos, principalmente direto nas lojas (31,7%), sites das lojas (26,2%), sites de busca (21,8%) e Instagram (11,4%).

Nas lojas físicas

Segundo os dados da CDL Caxias, as lojas de rua no centro lideram com 42,3% no quesito de preferência de local de compra, seguido pelos shopping centers locais 17,0%, e-commerce de outras cidades 15,9%, e-commerce local 12,1% e lojas de bairro 10,6%.

Mais da metade dos consumidores pretende fazer algo além de comprar presentes, como almoço especial em casa, almoço em restaurante, passeio ou nova experiência, ir ao cinema e viagem.

O PIX é o meio de pagamento preferido, seguido por cartão de crédito, dinheiro e cartão de débito. Entre os que vão parcelar, a maioria fará em duas ou três parcelas, enquanto 10% pretendem dividir em seis ou mais vezes.