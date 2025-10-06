Economia

Expectativa no comércio
Notícia

Caxienses devem gastar em média R$ 306 nos presentes de Dia das Crianças, aponta pesquisa da CDL

593 moradores da cidade foram entrevistados pela Câmara dos Dirigentes Lojistas entre os dias 16 e 19. Mais da metade pretende comprar um presente, com os brinquedos liderando a lista de preferência

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS