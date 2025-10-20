Caxias sediará 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo

Caxias do Sul sediará, em novembro, o 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo. A programação será realizada no dia 3, quando haverá a assinatura e incorporação do município à Rede Mundial de Destinos Emergentes. O evento ocorrerá no Quinta São Luiz, no bairro Exposição, a partir das 9h.
Logo após o início, às 9h30min, será apresentada a Pesquisa de Impacto de Eventos da Organização Mundial de Jornalismo Turístico (OMPT). O material vai destacar os resultados das atividades internacionais promovidas pela organização nos últimos anos.
Durante o dia, haverá conferências magnas, painéis e apresentações especiais sobre temas ligados ao jornalismo turístico, inovação na comunicação, turismo sustentável e novas tendências na promoção de destinos.
A atividade é aberta ao público interessado em comunicação e desenvolvimento turístico sustentável, com a participação de representantes de diversos países, que compartilharão experiências sobre o papel do jornalismo na reativação do turismo pós-pandemia.
Para participar, é preciso adquirir ingresso por meio deste link. Nos dias 2, 4, 5, 6 e 7, os jornalistas terão agenda de turismo pela cidade.
SERVIÇO
- O quê: 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo.
- Onde: Quinta São Luiz. Endereço: Avenida Independência, 2432, bairro Exposição.
- Data: 3 de novembro, das 9h às 18h.
- Ingressos: neste link.
PROGRAMAÇÃO
Manhã
- 9h: abertura
- 9h15: assinatura e incorporação de Caxias do Sul à Rede Mundial de Destinos Emergentes.
- 9h30min: apresentação do Relatório de Impacto dos eventos da Organização Mundial de Jornalismo Turístico.
- Kevin Casanova – Colômbia.
- 10h: Jornalismo de viagens e turismo de herança cultural.
- Miguel Ledhesma – Argentina.
- 10h30min: Não é uma indústria, mas gera riqueza: a importância do turismo para a economia de Caxias do Sul.
- Juliana Bevilaqua – Brasil.
- 11h: novo posicionamento do turismo no Rio Grande do Sul.
- Ronaldo Santini – Brasil.
- 11h30min: Tipografia e branding visual nas redes para destinos turísticos.
- Mauricio Reyes Jiménez – México.
Tarde
- 13h30min: Quando o Sonho Vira Parque: A Jornada Encantada da Vila da Mônica Gramado.
- Manoela da Costa Moschem – Brasil.
- 13h55min: Do diagnóstico ao valor: Análise do cliente em experiências culinárias de La Serena e Coquimbo.
- Andrés Alvarez Cortés – Chile.
- 14h20min: Sou a Catrina, sou do México e hoje venho contar sobre o Dia dos Mortos no meu país.
- Lilia del Carmen Lara Compeán – México.
- 14h45min: Turismo Religioso: oportunidades econômicas promovidas pela religiosidade.
- Gustavo Toigo – Brasil.
- 15h10min: O Vale dos Deuses, a identidade do México.
- Jorge Luis Olivarez Novalez – México.
- 15h35min: Apresentação do Prêmio Internacional Passaporte Aberto – 11ª edição.
- Izela Noriega – Panamá.
- 15h50min: pausa.
- 16h: anúncio do diretor-geral da OMPT para 2026.
- 16h05min: Exercícios criativos: diário de viagem para jornalistas e turismólogos.
- Hugo Concepción Rodríguez Chávez – México.
- 16h30min: Apresentação do XVI Congresso de Jornalistas e Profissionais do Turismo e O rugido que inspira: a história de servir com propósito.
- Ricardo León Giraldo Barrera – Colômbia.
- 16h45min: Clic & Touch-mania: alimentando identidade e algoritmo.
- Florencia Cuneo – Argentina.
- 17h10min: Reconhecimento aos 21 Líderes Turísticos mais influentes do século XXI.
- 17h35min: Reconhecimento aos 21 Jornalistas Turísticos mais influentes do século XXI.
- 18h: encerramento.