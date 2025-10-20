Caxias sediará 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo

Município será incorporado à Rede Mundial de Destinos Emergentes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Caxias do Sul sediará, em novembro, o 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo. A programação será realizada no dia 3, quando haverá a assinatura e incorporação do município à Rede Mundial de Destinos Emergentes. O evento ocorrerá no Quinta São Luiz, no bairro Exposição, a partir das 9h.

Logo após o início, às 9h30min, será apresentada a Pesquisa de Impacto de Eventos da Organização Mundial de Jornalismo Turístico (OMPT). O material vai destacar os resultados das atividades internacionais promovidas pela organização nos últimos anos.

Durante o dia, haverá conferências magnas, painéis e apresentações especiais sobre temas ligados ao jornalismo turístico, inovação na comunicação, turismo sustentável e novas tendências na promoção de destinos.

A atividade é aberta ao público interessado em comunicação e desenvolvimento turístico sustentável, com a participação de representantes de diversos países, que compartilharão experiências sobre o papel do jornalismo na reativação do turismo pós-pandemia.

Para participar, é preciso adquirir ingresso por meio deste link. Nos dias 2, 4, 5, 6 e 7, os jornalistas terão agenda de turismo pela cidade.

SERVIÇO

O quê: 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo.

15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo. Onde: Quinta São Luiz. Endereço: Avenida Independência, 2432, bairro Exposição.

Quinta São Luiz. Endereço: Avenida Independência, 2432, bairro Exposição. Data: 3 de novembro, das 9h às 18h.

3 de novembro, das 9h às 18h. Ingressos: neste link.

PROGRAMAÇÃO

Manhã

9h: abertura

9h15: assinatura e incorporação de Caxias do Sul à Rede Mundial de Destinos Emergentes.

9h30min: apresentação do Relatório de Impacto dos eventos da Organização Mundial de Jornalismo Turístico.

Kevin Casanova – Colômbia.

10h: Jornalismo de viagens e turismo de herança cultural.

Miguel Ledhesma – Argentina.

10h30min: Não é uma indústria, mas gera riqueza: a importância do turismo para a economia de Caxias do Sul.

Juliana Bevilaqua – Brasil.

11h: novo posicionamento do turismo no Rio Grande do Sul.

Ronaldo Santini – Brasil.

11h30min: Tipografia e branding visual nas redes para destinos turísticos.

Mauricio Reyes Jiménez – México.

Tarde