Caminhada luminosa, show de ilusionismo e o tradicional desfile: Natal Luz de Gramado inicia nesta quinta-feira e espera receber 2,8 milhões de visitantes

Cidade está pronta para receber o Natal Luz. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com 88 dias de programação e mais de 300 apresentações artísticas, a 40ª edição do Natal Luz de Gramado se inicia nesta quinta-feira (23), e segue até 18 de janeiro de 2026. A abertura do evento será às 19h na Praça das Etnias, na Vila de Natal.

Para este ano, uma novidade promete relembrar as quatro décadas de Natal Luz. Se trata do Caminhos de Luzes, uma caminhada iluminada por velas, que vai ocorrer em todas as quintas-feiras, às 19h. A atração remonta à primeira edição, quando o público realizou uma peregrinação pela cidade. A concentração será na Praça das Etnias, e o cortejo segue pela Avenida Borges de Medeiros até a Rua Coberta.

— É uma maneira das pessoas participarem e não somente assistirem. É algo que criamos especificamente para esta edição, para que revisitemos o que originou o evento — afirma Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia que realiza o evento.

Outra atração inédita será o Ilusion Show, protagonizado por Henry e Klauss. Ao todo, serão 71 apresentações que ocorrerão no Palácio dos Festivais de 31 de outubro a 28 de dezembro, às 11h, às 14h e às 17h, com exceção das segundas e terças-feiras e do dia 6 de novembro. Com o uso da tecnologia, da mágica e da emoção, a dupla buscará surpreender o público em uma viagem ao mundo da ilusão. O espetáculo internacional já passou por mais de 20 países. O valor dos ingressos inicia em R$ 110.

Uma das principais atrações do evento, o Grande Desfile de Natal foi revitalizado para este ano. O espetáculo será nas quartas e sextas-feiras e aos domingos, às 20h. Conforme Rosa Helena, o espetáculo, que terá duração de uma hora e será na Avenida das Hortênsias, contará a história dos 40 anos do evento. Além da cenografia, o público poderá integrar o elenco com o Passaporte Experience, no valor de R$ 990 — e que inclui outros benefícios. Os demais ingressos iniciam em R$ 180.

O Nativitaten é outro espetáculo tradicional que foi repaginado, apostando na experiência imersiva. Realizado no Centro de Eventos Serra Park, contará com novas cenas e músicas, além de um novo show pirotécnico e cenário com sete telões de LED. Serão 24 apresentações, e os shows ocorrem nas quintas e sábados, às 20h. O valor dos ingressos inicia em R$ 180.

Conforme Rosa Helena, a expectativa é de receber até 2,8 milhões de turistas nos 88 dias de programação. No ano passado, ainda impactado pela tragédia climática que fechou o Aeroporto Salgado Filho de maio a outubro, o Natal Luz recebeu 2 milhões de visitantes.

— Os ingressos de sexta, do Grande Desfile, e de sábado, do Nativitaten, já estão praticamente esgotados. A cidade vai estar muito movimentada e vai ser uma grande abertura do Natal. Há uma expectativa enorme das pessoas por estarem conosco.

Vila de Natal repaginada e Acendimento das Luzes

A Vila de Natal, instalada na Praça das Etnias, funcionará diariamente das 9h às 21h. O espaço recebe a Casa do Papai Noel, que vai atender ao público das 14h às 18h. No palco da Vila também serão realizadas 80 intervenções artísticas, sempre a partir das 16h.

Já a Rua Coberta, um dos principais pontos turísticos da cidade, receberá 87 shows musicais e apresentações artísticas. Nas quartas, sextas e domingos, as apresentações começam às 19h. Nas quintas-feiras, ocorrem após a chegada do cortejo Caminho de Luzes, por volta das 20h.

O tradicional Acendimento das Luzes também promete movimentar a cidade. O show ocorrerá diariamente na Avenida das Hortênsias, entre as ruas Garibaldi e São Pedro, sempre às 20h.

No dia 1º de novembro, os moradores de Gramado vão poder participar do Tannenbaumfest, o concurso de decoração de pinheiros natalinos. O evento será das 15h às 17h, na Avenida Borges de Medeiros.