Caminhada luminosa, show de ilusionismo e o tradicional desfile: Natal Luz de Gramado inicia nesta quinta-feira e espera receber 2,8 milhões de visitantes

A abertura oficial está marcada para as 19h na Praça das Etnias, na Vila de Natal. Serão mais de 300 atrações artísticas divididas em 88 dias de programação

Marcos Cardoso

