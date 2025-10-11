Às vésperas da 34ª Mercopar, pequenas indústrias de Caxias apostam no protagonismo da feira para alavancar novos negócios

Fábrica de injetados plásticos Norb, gerenciada por Norival Garcia e as filhas Keyni (D) e Keilla, participou pela primeira vez da Mercopar em 1996. Porthus Junior / Agencia RBS

A Mercopar, maior feira de negócios e inovação da indústria na América Latina, irá concentrar cerca de 500 expositores e 60 startups em Caxias do Sul entre terça (14) e sexta-feira (17). A 34ª edição do evento se aproxima com a tradicional expectativa de impulsionar negócios, antecipar tendências e servir conteúdos para empreender e inovar. Será no Centro de Eventos da Festa da Uva e aberto ao público mediante inscrição prévia neste link.

São aguardadas empresas gaúchas, de outros Estados e também de países como a China, México, Uruguai, Argentina e até da Angola. Estarão presentes os segmentos metalmecânico, automação industrial, borracha, plástico, movimentação e armazenagem, tecnologia da informação, energia e meio ambiente.

Em comparação da Mercopar realizada em 2023 para a do ano passado, houve um salto de 66% no volume de negócios gerados no setor industrial, com o montante de R$ 935 milhões. Mais de 42 mil pessoas visitaram a edição de 2024.

São números que credenciam a feira anual, realizada pelo Sebrae RS e pelo Sistema Fiergs, como o ambiente propício para conectar indústrias de pequeno e médio portes com grandes corporações em meio às novidades do mercado.

Com injetora adquirida a partir da feira, Hover economiza de R$ 25 mil a R$ 30 mil por mês em custos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Economia de R$ 30 mil ao mês após negócio

A edição de 2024 da Mercopar foi crucial para que a indústria de moldes e componentes plásticos Hover, de Caxias, pudesse adquirir uma máquina injetora com a finalidade de potencializar a produção.

O sócio-proprietário Rodrigo Barbosa Machado, 31 anos, conta que a feira proporciona aproximação com outras empresas resultando em negociações que geram mais facilidades de crédito e financiamento.

A injetora, da empresa Alltech, com custo de cerca de R$ 250 mil, chegou há três meses nas instalações da Hover e já gera números positivos. A tecnologia trabalha com dois módulos: um conjunto de fechamento e, outro de injeção, que aquecem o material para homogeneizar e injetar o molde.

— Estamos economizando com esse equipamento em torno de R$ 25 mil a R$ 30 mil por mês. A capacidade produtiva da máquina, dependendo do molde, pode produzir de 300 peças por hora a oito mil peças por hora — afirma Barbosa.

Com a nova injetora, o empresário revela que a intenção é internalizar processos que antes eram terceirizados e, assim, aumentar o controle e, consequentemente, dar mais qualidade e rastreabilidade ao seu produto.

A Hover entrega, com seis funcionários, em torno de seis milhões de peças ao ano. São componentes de exigências dimensional e técnica para setores como defesa, óleo e gás, e eletrônicos. Um exemplo do que é elaborado por lá são os visores de display de LCD para armas de choque da Condor, do Rio de Janeiro.

Para Barbosa, o contato com o cliente durante a Mercopar é o primeiro passo para um projeto novo.

— Participamos das rodadas de negócios, das visitações e eventos do Sebrae. Ano passado fizemos reuniões com 16 empresas nas rodadas de negócios, evoluímos em três contatos e um já virou projeto. Costumo dizer que se sair da feira com um cliente novo, está excelente. Precisamos de um lead qualificado, não de muitos clientes, e isso conseguimos captar na feira — resume Barbosa.

No âmbito da empresa, ele menciona desafios para competir com a produção chinesa, que oferece orçamentos mais baratos para o segmento de atuação da Hover. A estratégia da companhia caxiense de pequeno porte é agregar valor nos projetos, trabalhando com o cliente desde o desenvolvimento do produto.

— É bom porque fideliza clientes, você vira parceiro estratégico — garante.

"A Mercopar representa muito para a Norb"

Quem também não abre mão de participar da Mercopar, explorando novos conceitos e tecnologias é a Norb, indústria de injetados plásticos que está há 35 anos no mercado. A empresa produz mensalmente três mil unidades do seu carro-chefe: as marmitas.

O recipiente para comida possui revestimento interno em aço inox, com capacidade de um litro e meio, e é estilizada em nove cores. A companhia também produz prendedores de roupa (seu segundo principal produto), além de talheres, sopeiras e cremeiras.

O alvo é o consumidor final, espalhado por todo o país. Isso porque os produtos são comercializados em sites de e-commerce. Por dia, entram de 50 a 100 clientes novos, que demandam uma frente da firma para despachar os produtos nos Correios.

O fundador e sócio-proprietário, Norival Garcia, 68, relembra que a primeira participação da Norb na Mercopar ocorreu em 1996. Naquela ocasião, conquistou um cliente que segue até hoje vinculado à companhia.

— A Mercopar representou e representa muito para a Norb. Também participamos de rodadas de negócios, temos um relacionamento muito bom com o Sebrae. Adquiri uma injetora em 2009 na feira, com um fornecedor de Novo Hamburgo. É uma das melhores máquinas que tenho. Ela se pagou várias vezes. São 180 toneladas de fechamento com capacidade de até 1,7 quilo de injeção — constata o empresário.

O quadro societário é completado pelas filhas de Garcia: Keyni, 37, e Keilla, 39, que atuam na empresa com outros três colaboradores. Em paralelo, a Norb também trabalha com a terceirização e injeção em polímeros de engenharia e peças técnicas para máquinas.

A indústria pretende lançar, até junho de 2026, um novo modelo de marmitas voltado ao mercado fitness.

— Vai ser com estilo e design diferentes. É uma marmita retangular com capacidade menor, direcionada para o pessoal das academias que quer fazer uma dieta e não quer levar tanta comida — adianta Garcia.

Sócio-proprietário da Gigatec Giovani Sacheti, 49, investe em tecnologia inovadora. Porthus Junior / Agencia RBS

"Abre portas para muitos mercados"

A Gigatec, fundada em 2022, opera a sinterização de peças compactadas com pó metálico. Na fábrica, são elaboradas engrenagens, buchas autolubrificantes e flanjadas, por exemplo, em diversas dimensões.

O sócio-proprietário Giovani Sacheti, 49, afirma que se trata de uma tecnologia inovadora. Hoje, eles fornecem em torno de 10 mil unidades de uma peça que serve como trava de segurança dos braços do capô da Jeep Renegade para uma empresa de Contagem (MG).

— A metodologia do pó traz muitos benefícios que os outros processos convencionais, já habituais, não conseguem muitas vezes atingir. É um complemento que traz benefícios aos clientes, como redução de custos e melhoria de performance — explica.

O empresário, que também é sócio da Matripeças, contabiliza de 100 a 150 quilos de peças produzidas por mês no novo negócio. Entretanto, Sacheti vislumbra que a Gigatec possa confeccionar até 600 quilos de material, ampliando assim a atuação para outros mercados além do automotivo.

É com esses objetivos que ele aposta no protagonismo da Mercopar:

— É uma feira espetacular, porque além de trazer tecnologias, abre portas para muitos mercados. Clientes que vêm para a feira vão visitar a empresa para conhecer a tecnologia que oferecemos. Esperamos fazer bons negócios e abrir a atuação para outros ramos.

Sacheti revela ainda que normalmente busca na feira instrumentos de medição, equipamentos hidráulicos e sensores para manter a precisão e segurança das peças. O investimento agora terá como foco a implantação de um centro de usinagem.

— Vamos até a feira e se tudo correr bem, para o ano que vem, vamos estar mais equipados com uma tecnologia de usinagem. Vamos investir em máquinas maiores. O mercado já está bem posicionado e sabemos que ano que vem vamos ter um faturamento bem considerável — projeta o empresário.

Agende-se

O quê: 34ª edição edição da Mercopar.

34ª edição edição da Mercopar. Quando: de terça (14) a sexta-feira (17).

de terça (14) a sexta-feira (17). Onde: Centro de Eventos da Festa da Uva.

Centro de Eventos da Festa da Uva. Quanto: entrada franca mediante inscrição prévia neste site.

Destaques da programação

Terça-feira (14)

Das 13h30min às 17h30min - Grandes montadoras como Ford, Renault, Hyundai e BYD estão confirmadas para uma rodada de negócios inédita na feira. Cada empresa terá 45 minutos para apresentar suas principais demandas, canais de acesso e pré-requisitos para novos fornecedores. A ideia é estreitar laços entre pequenas e médias empresas do setor metalmecânico e gigantes da indústria automobilística.

- Grandes montadoras como Ford, Renault, Hyundai e BYD estão confirmadas para uma rodada de negócios inédita na feira. Cada empresa terá 45 minutos para apresentar suas principais demandas, canais de acesso e pré-requisitos para novos fornecedores. A ideia é estreitar laços entre pequenas e médias empresas do setor metalmecânico e gigantes da indústria automobilística. Das 16h às 17h30min - "Indústria que Transforma: Raízes Gaúchas", com o empresário Clovis Tramontina e a CEO Fruki Bebidas, Aline Eggers Bagatini, com mediação da jornalista Shirlei Paravisi.

Quarta-feira (15)

Das 9h às 12h30min - "Indústria Delas", palestra com Carina Oliveira, diretora de Marketing da Stellantis; seguido de painel com Clarisa Maria Turcatti Trombini, Diretora de Desenvolvimento Humano da Tramontina; e Paula Ioris, assessora regional da subchefia do interior da Casa Civil. A mediação será de Ubiratã Rezler, presidente do Simecs.

- "Indústria Delas", palestra com Carina Oliveira, diretora de Marketing da Stellantis; seguido de painel com Clarisa Maria Turcatti Trombini, Diretora de Desenvolvimento Humano da Tramontina; e Paula Ioris, assessora regional da subchefia do interior da Casa Civil. A mediação será de Ubiratã Rezler, presidente do Simecs. Das 15h às 16h - "Inteligência Artificial Para Negócios", palestra com Martha Gabriel, autora de "Liderando o Futuro" e "Inteligência Artificial - do zero ao metaverso".

Quinta-feira (16)

Das 13h30min às 14h30min - "Macro Tendências das Tecnologias Emergentes para a Automação da Indústria 4.0", com Sandra Marlene Heck, cofundadora e atual vice-presidente do iCoLab; Joel Boaretto, diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto Hercílio Randon (IHR); e Rafael Castaneda, CEO da Weever.

Sexta-feira (17)

Das 13h30min às 14h30min - "Arena da Exportação - Edição Mercopar", com Ariel Fernando Berti, Diretor Técnico do Sebrae; David Rivillo, Pasta Designer, Chef e Doutor em Química; e Lucas Vidal Cardoso, mestre em Engenharia pela Ecole Centrale de Marseille, França.