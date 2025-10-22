"As pessoas amam comprar de quem ama vender", afirma economista Patrícia Palermo; veja dicas da profissional para o varejo

Patrícia Palermo é economista-chefe da Fecomércio-RS. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Só vende quem entende. Foi a provocação que a doutora em economia e economista-chefe da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo, fez durante o Simpósio Estadual do Varejo, promovido pelo Sindilojas, em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (22).

Entre os tópicos que a economista chamou a atenção estavam a transformação demográfica do país, as tendências do comércio, a importância do treinamento dos funcionários e as estratégias de pagamentos.

— Todo mundo sonha com o seu negócio crescer, mas, assim como uma mãe que quer ver seu filho crescer, muitas vezes ela se apega àquela criança pequena e impede que ela cresça. Negócio não pode ser filho, é negócio. Se você está vendo o seu negócio crescer, permita que ele cresça, mas mais que permitir que ele cresça, ajude-o a crescer — provoca Patrícia.

A economista deu dicas e caminhos para alavancar vendas, fidelizar clientes e perenizar marcas. Confira alguns dos destaques:

Transformação demográfica

— Quando a gente fala que "só vende quem entende", a gente tem que entender o jogo do nosso tempo. A gente está vivendo uma revolução demográfica. A pirâmide etária que a gente conhecia, que é aquela base larga, um meio mais estreito e uma pontinha bem fininha, ela já não existe mais.

O contingente de pessoas com 60 anos ou mais, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, já passa dos 21% da população. No Brasil, são mais de 16% da população. Nós temos 35 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil, que movimentam por ano cerca de R$ 1,8 trilhão. Essas pessoas repetem todos os dias: "eu não encontro produto e não tenho atendimento adequado".

O varejo é, entre as atividades econômicas, uma das que mais emprega pessoas com 24 anos ou menos. Se a gente não treinar esses jovens pra atenderem essas pessoas mais velhas, nós vamos deixar muito dinheiro na mesa.

Atenção às crianças

— A gente foi um país que sempre teve muita criança e está vendo o número de crianças diminuir a cada ano. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem mais gente com mais de 60 anos do que gente com menos de 14 anos. O que significa isso? Que nos produtos voltados pra criança, o varejista tem que pensar cada vez menos no quantitativo e cada vez mais no valor agregado.

São crianças, muitas vezes, que definem onde as famílias vão passar férias, onde a família vai jantar no final de semana. Então, esse tipo de coisa não pode ser esquecido. Se você esquecer, você não vai vender.

Decisões de hoje definem o futuro

— Outra questão importante é que a gente fala muito de comércio online, mas o ponto comercial continua sendo algo extremamente relevante. E a gente tem que entender que, dentro das cidades, os pontos ganham e perdem relevância.

Se você não entender pra onde o fluxo de pessoas vai dentro das cidades, você pode deixar a sua marca e seu negócio morrer. Muitas vezes, você pode perder de estar ficando num lugar novo, que está sendo muito procurado pelas pessoas, porque você, muitas vezes, está apegado na sua história. São as decisões de hoje que vão definir o futuro.

Atenção ao online

— A gente é de um tempo em que a gente acredita que o offline e o online são misturados. Eu pergunto para o lojista: "Você deixaria a sua loja de portas abertas, sem ninguém lá dentro para atender? Não, né? Então como é que você deixa o WhatsApp sem ser atendido?"

Então, se a gente quiser vender, a gente tem que ter um estado de prontidão nesses ambientes. Se a gente não tem força de trabalho para deixar lá, a gente tem que pegar a Inteligência Artificial e fazer ela trabalhar para a gente, para não perder o cliente. Porque as pessoas amam comprar de quem ama vender. E quem ama vender está atento.

A importância de treinar os funcionários

— O varejo, muitas vezes, é a porta de entrada com o mercado de trabalho de muitas pessoas. Tem gente que nunca na vida trabalhou e vai ter no varejo a sua primeira grande oportunidade.

Não interessa o nível de qualificação que essa pessoa tenha, ela precisa ser treinada. A gente tem que cuidar muito da questão do treinamento, mas, anteriormente, a gente tem que cuidar com quem a gente contrata.

A gente vive um momento tão crítico de escassez de mão de obra que, cada vez menos, as empresas estão fazendo exigências. E estão contratando pessoas que, muitas vezes, não têm os qualificadores mínimos para exercer certas funções.

Uma pessoa que vende tem que saber lidar com outras pessoas. Então, a gente precisa de gente que goste de gente. Depois que a gente contrata gente que gosta de gente, tem que ensinar a vender. E como é que a gente ensina alguém a vender? Primeiro tem que ensinar sobre o produto.

Além do produto, o pagamento

— O vendedor é extremamente responsável com o fluxo de caixa e em como as margens da empresa vão se comportar. Porque ele vai definir, muitas vezes, as formas de parcelamento, ou não, dessa venda e os descontos que vão ser dados.

Eu digo: "só vende quem entende", mas a gente não quer só vender, a gente quer lucrar. E, para lucrar, a gente precisa entender algumas coisas básicas. Por exemplo, vender a prazo e vender à vista tem diferença de rentabilidade.

Em um país em que a taxa básica de juros é 15% ao ano, ter um monte de estoque parado custa muito caro. Eu tenho uma frase que falo muitas vezes: produto caro é produto que não vende. Então, eu preciso ter rotatividade.

Como reter o cliente?

— Eu não posso fazer vendas únicas. Fazer vendas únicas é muito caro. Eu preciso que esse cliente crie vínculo, o que é difícil. E, muitas vezes, a dificuldade vem da própria loja, de não compreender que ela tem que entender como é que o processo de venda dela.

Muitas vezes, a loja está muito preocupada em encontrar clientes para os seus produtos, mas esquece de encontrar produtos para os seus clientes. Como a gente faz isso? Estudando o perfil de compra das pessoas e conversando com os nossos clientes.

Estudar seu próprio negócio

— Eu acho que a gente tem que criar, entre os lojistas pequenos, essa ideia de que eles têm que estudar o negócio deles.