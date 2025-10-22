Economia

Adaptação aos novos modelos
"As pessoas amam comprar de quem ama vender", afirma economista Patrícia Palermo; veja dicas da profissional para o varejo

Palestrando em Caxias, ela provocou o público sobre a mudança de comportamento do cliente e ainda falou sobre como manter vendas recorrentes

Gabriela Alves

