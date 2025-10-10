Após atingir maior preço médio do ano em junho, café moído apresenta queda em Caxias do Sul

O recuo ocorre após um ano marcado por altas no preço do insumo, causadas, especialmente, por questões climáticas e o aumento na demanda global. Porthus Junior / Agencia RBS

O preço médio do café moído apresentou queda, em setembro, em Caxias do Sul, alcançando R$ 30,66 a cada 500 gramas. O valor representa um recuo de 3,36% na comparação com junho, quando o produto alcançou a maior marca do ano no município, sendo comercializado por R$ 31,73.

O levantamento foi realizado pelo pesquisador e economista Mósar Leandro Ness, do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, da Universidade de Caxias do Sul, a pedido da reportagem. Para termos comparativos, em dezembro de 2024, o insumo moído, de 500 gramas, era vendido, em média, a R$ 19,35 em Caxias. Uma variação, portanto, de 58% em nove meses.

O recuo ocorre após um ano marcado por altas no preço do insumo, causadas, especialmente, por questões climáticas — com queimadas, geada e seca nas áreas cafezeiras — e o aumento na demanda global.

— Já esperávamos esse movimento, porque nesse momento estamos colhendo a safra desse ano. Embora não tenha sido igual aos anos anteriores, já serve como um alívio na produção e esse alívio se traduz em preços menores para os consumidores — ressalta o pesquisador, que acrescenta:

— A plantação de café precisa de um tempo maior do que qualquer outra cultura para se recuperar. Vai de dois a quatro anos para recompor a produção. Estamos, agora, nos recompondo da última estiagem — finaliza Ness.