A duas semanas do fim do prazo, Refis, em Caxias, recuperou R$ 23 milhões de dívidas com o município 

Prefeitura esteve aberta na manhã de sábado para a renegociação das dívidas. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Débitos com o Fundo da Casa Popular (Funcap), multas ambientais e IPTU podem ser renegociadas até o dia 30 na prefeitura de Caxias do Sul.

São cerca de R$ 950 milhões em dívidas, de acordo com a secretaria da Receita Municipal. Desse montante, R$ 43 milhões foram negociados e R$ 23 milhões já arrecadados.

Quem opta por quitar a dívida à vista pode ter até 90% de desconto. Prorrogado em setembro, o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) não tem data para voltar a acontecer. Por isso, o secretário da Receita Municipal, Micael Neurer, faz um apelo a quem ainda tenha dívidas:

— O município, por resolução do Conselho Nacional de Justiça, irá protestar as dívidas e as pessoas terão os nomes restritos nos cadastros de cobrança. O Refis é a melhor oportunidade de se colocar em dia com o município.