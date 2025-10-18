Economia

4,6 mil atendimentos
Notícia

A duas semanas do fim do prazo, Refis, em Caxias, recuperou R$ 23 milhões de dívidas com o município 

Volume total estimado pela prefeitura é de R$ 950 milhões em débitos de pessoas físicas e jurídicas com impostos e multas ambientais

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS