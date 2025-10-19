Economia

Inovação
Notícia

34ª Mercopar, em Caxias do Sul, chega ao fim com mais de R$ 1 bilhão em negócios gerados

Próxima edição já tem data para ocorrer: de 20 a 23 de outubro de 2026

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS