34ª Mercopar, em Caxias do Sul, chega ao fim com mais de R$ 1 bilhão em negócios gerados

Feira atingiu a marca de mais de 44 mil visitantes. Porthus Junior / Agencia RBS

Superando a última edição, a 34ª Mercopar, maior feira de inovação industrial da América Latina, realizada de 14 a 17 de outubro em Caxias do Sul, chegou à expectativa de negócios de R$ 1,014 bilhão e atingiu a marca de mais de 44 mil visitantes.

O evento contou com 528 empresas expositoras, sendo 60 startups, vindas de 12 Estados do Brasil e de países como China, Argentina e México.

Entre os segmentos que expuseram na feira, estavam o metalmecânico, automação, borracha, plástico, movimentação e armazenagem, tecnologia da informação, energia e meio ambiente.

— Mais uma vez a Mercopar se mostrou um marco para a indústria gaúcha, brasileira e latino-americana, levando ao público as mais recentes inovações em diversos segmentos, promovendo networking entre micro, pequenas, médias e grandes empresas e gerando milhões de reais em negócios, que é o principal foco do evento — avaliou o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-RS, Luiz Carlos Bohn.

No Projeto Comprador, em suas quatro vertentes (Digitais, Regional, Nacional e Internacional), foram realizadas 8.799 agendas que conectaram micro e pequenas empresas a grandes indústrias nacionais e internacionais (com participação de Angola, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai).

Outra novidade foi o Painel de Oportunidades da Cadeia Automotiva, com participação das montadoras Ford, Renault, Hyundai e BYD, que apresentaram suas demandas e necessidades, promovendo diálogo direto com os empreendedores locais. Em quatro dias de evento, as Rodadas de Negócios geraram R$ 260 milhões.

— A Mercopar reafirma, ano após ano, a força da nossa indústria e o quanto ela é capaz de se reinventar e inovar. O que mais nos orgulha é ver o protagonismo das pequenas e microempresas, que aqui têm a oportunidade de acessar grandes indústrias, apresentar seus produtos, firmar parcerias e conquistar novos mercados. Essa conexão é essencial para fortalecer toda a cadeia produtiva e impulsionar o desenvolvimento industrial do Rio Grande do Sul e do Brasil — analisa o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier.