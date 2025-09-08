Villagio Caxias oferece capacitação gratuita para fortalecer mão de obra no varejo

O Shopping Villagio Caxias oferece, neste mês, uma trilha de capacitação gratuita voltada para quem deseja ingressar ou se aprimorar no setor de varejo. A iniciativa, promovida pela Associação de Lojistas em parceria com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, une treinamento prático e acesso direto a oportunidades de emprego.

Serão três encontros presenciais nos dias 9, 10 e 11, com quatro horas de duração cada, no shopping. O conteúdo será conduzido por Luciana Nunes, empreendedora e sócia-administrativa das lojas Kopenhagen em Caxias do Sul, representante da região Sul no Conselho Nacional da marca e presidente da associação de lojistas.

O projeto nasceu da união entre lojistas voluntários, que compartilharão experiência prática sobre atendimento, vendas, gestão e operações de apoio, e o poder público, que amplia o alcance e garante apoio institucional.