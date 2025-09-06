Saiba mais sobre os microverdes (ou microgreens), vegetais que concentram alto teor de nutrientes

O cultivo permite que sejam colhidos e consumidos entre sete e 21 dias após o plantio. Ronei Sá / RBS TV

Microverdes, também chamados de microgreens, são hortaliças e vegetais conhecidos, como rúcula, agrião e beterraba, mas consumidos em uma fase precoce do desenvolvimento — entre os brotos e as minifolhas. O cultivo permite que sejam colhidos e consumidos entre sete e 21 dias após o plantio.

Foi durante a pandemia que Suelva Long deixou de trabalhar como consultora de empresas para se dedicar ao cultivo de microverdes. Atualmente, ela planta 18 variedades em uma estufa, localizada no bairro São Virgílio, em Caxias do Sul. Embora o cultivo tradicional ocorra em ambientes fechados, com controle de temperatura e luz artificial, ela optou por uma forma natural, sem defensivos agrícolas.

— É o respeito da planta. E ela está sujeita às mudanças do clima e crescendo no seu período natural — explica.

Conforme a produtora, as sementes são importadas e cultivadas em substrato de fibra de coco. Pra garantir o crescimento saudável da planta, ela faz um acompanhamento diário, sendo no inverno até três vezes por dia e no verão, de hora em hora.

— O meu propósito é proporcionar que as pessoas tenham experiência com o microverde. Não só recebendo nutrientes, mas recebendo carinho, recebendo, porque trabalhar com a natureza, com respeito à natureza, tudo que a gente faz de bom pra ela, ela nos devolve. E é isso que eu quero levar pra casa das pessoas — diz Suelva.

Benefícios do microverde

O consumo direto, sem necessidade de lavagem, é uma das vantagens apontadas por quem já adotou o hábito de consumir os microverdes. A psicóloga Zélia Simone Sobrosa os utiliza diariamente em saladas, lanches e pratos rápidos.

— Ele é muito prático, não preciso lavar, não preciso escolher. Eu já recebo pronto pro uso — afirma ela, que também relata melhora na saúde gástrica e imunidade após incluir o alimento no cardápio.

Segundo a nutricionista e professora Ana Lúcia Hoefel, os microverdes concentram nutrientes em níveis superiores aos vegetais maduros:

— Algumas vitaminas chegam a estar presentes até 40 vezes mais do que no vegetal convencional. Entre os nutrientes estão vitaminas do complexo B, vitamina C, ácido fólico, cálcio, zinco, magnésio e ferro.

O preço da bandeja nos supermercados, com cerca de 40 gramas, varia entre R$ 12 e R$ 18.

Na opinião da nutricionista, apesar de mais caro que os vegetais tradicionais, o custo-benefício é positivo.

— Você está comendo um alimento que vai ter uma biodisponibilidade muito maior. Você tem que pensar que está investindo na sua saúde — diz.

Na gastronomia, os microverdes deixaram de ser apenas decoração e passaram a integrar os pratos. O chef Vicente Perini utiliza o ingrediente em receitas desde que passou a trabalhar com serviço à la carte.