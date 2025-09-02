Restaurante Tulipa vai ocupar segundo andar do Clube Juvenil, em Caxias do Sul

Clube Juvenil alugou o segundo andar do prédio histórico para restaurante que irá atende o público a partir do mês que vem. Ulisses Castro / Agencia RBS

Disponível para aluguel desde 2021, o prédio da sede social do Clube Juvenil, em Caxias do Sul, será ocupado e deve ter as portas abertas a partir do mês que vem. O Restaurante Tulipa irá transferir a unidade da Avenida Júlio de Castilhos no bairro Nossa Senhora de Lourdes, próximo ao antigo Recreio Guarany, para a esquina da Rua Marquês do Herval.

A operação vai ocupar o salão intermediário do clube, no segundo andar. No prédio, tombado pelo patrimônio histórico, a ideia do chef Rodrigo Schio, proprietário do Tulipa, é servir buffet de à la minuta. O modelo é similar ao da unidade que foi instalada por Schio no salão da comunidade do bairro Nossa Senhora da Saúde.

— Queremos incrementar também a gastronomia italiana, com galeto e polenta, e à noite eventos contratados— afirma o chef.

No ano passado, o prédio chegou a ser cotado para servir como camelódromo. Atualmente, a sede social do Juvenil também abriga o Memphis Juke Joint em um espaço com entrada pela Rua Marquês do Herval.