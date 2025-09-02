Economia

Restaurante Tulipa vai ocupar segundo andar do Clube Juvenil, em Caxias do Sul

Operação vai funcionar no salão intermediário, oferecer almoço no modelo de buffet e realizar eventos que forem contratados à noite 

Pedro Zanrosso

