Queridinha do churrasco, costela lidera vendas em açougues de Caxias na Semana Farroupilha

Ulisses Castro / Agencia RBS

Protagonista no cardápio do gaúcho, o churrasco ganha ainda mais atenção durante os festejos farroupilhas. Em Caxias do Sul, açougues estimam um aumento de 10% a 30% na venda de carnes ao longo do mês de setembro. Queridinha no espeto e no prato, a costela lidera a preferência dos clientes nesta época, segundo os estabelecimentos consultados pela reportagem.

Localizado no bairro Bela Vista, o açougue Assim Assado percebe um incremento de 10% a 20% nas comercializações de carne durante o mês dedicado à tradição gaúcha. À frente do negócio juntamente com a esposa e o pai, o empreendedor Guilherme de Carvalho Boeira justifica que em setembro a preparação não é limitada ao fim de semana, o explica o aumento na demanda.

— As pessoas se animam mais. É um sentimento de união, de se reunir. Sai churrasco todos os dias da semana — comenta.

A preferência no açougue familiar é pelo costelão, seguido da ponta de peito e da linguiça campeira — de fabricação própria. Neste ano, a família está fazendo vendas diretamente no Acampamento Farroupilha, nos Pavilhões. Também há demanda dos tradicionalistas para o preparo pronto, com compra da carne assada.

Os sócios Guilherme de Carvalho Boeira, Talice Grosseli e José Valdemir de Vargas Boeira, ao fundo.

— Tem muita gente que não está acampada e que quer comer um churrasco. Então, a gente viu essa oportunidade de estar lá com a nossa marca e também preparar a carne — explica Boeira, enfatizando que o estabelecimento também faz kits personalizados para o churrasco, o que evita desperdícios ou preparações exageradas.

Já no Armazém São Pellegrino, na Avenida Júlio de Castilhos, a Semana Farroupilha fica atrás apenas do mês de agosto no volume de vendas. A explicação está no Dia dos Pais, data simbólica para a preparação de churrascos em família. Os produtos do estabelecimento vêm de Caxias, Farroupilha e Mato Leitão, no Vale do Rio Pardo.

Gustavo Gobbi é o proprietário do Armazém São Pellegrino.

Na sacola dos clientes, a percepção é de uma mistura do tradicional com o novo: enquanto a maioria opta pela costela — ou pela peça inteira, o costelão — há quem prefira investir em hambúrgueres ou mesmo cortes específicos para a grelha, como o entrecôte.

— O hambúrguer vem crescendo faz muito faz tempo, principalmente na versão gourmet, que tem vários assadores fazendo. Acaba ficando um pouco mais em conta também. Para amanhã (quinta-feira), por exemplo, a gente tem cerca de 400 hambúrgueres já encomendados, além dos 500, 600 que costumamos vender nas sextas — detalha o proprietário do estabelecimento, Gustavo Gobbi.

Localizado próximo aos pavilhões da Festa da Uva, onde ocorre o Acampamento Farroupilha, o Sacolão Zimmermann, no bairro Santa Catarina, confirma que há um aumento acentuado nas vendas dos cortes neste período do ano. Os consumidores buscam especialmente o costelão, a carne de ovelha, a picanha e a linguiça campeira. Há opção de retirada no local ou de entrega.