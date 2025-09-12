Prorrogado prazo para moradores de Caxias com dívidas com o município aderirem ao Refis 2025

O Refis 2025 oferece condições diferenciadas para regularização de débitos tributários e não tributários junto ao município Porthus Junior / Agencia RBS

Foi prorrogado o prazo para que os moradores de Caxias do Sul possam aderir ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025 com a prefeitura. A data limite, que se encerraria nesta sexta-feira (12), agora vai até 30 de outubro.

De acordo com o secretário da Receita Municipal, Micael Meurer, a prorrogação se dá uma vez que há uma grande quantidade de cobranças enviadas para protesto e, em boa parte delas, os contribuintes ainda não haviam sido intimados para pagamento.

Segundo dados da prefeitura, até o momento, foram negociados R$ 37.529.747,36 de dívidas dos contribuintes; destes, R$ 16.424.236,97 já estão nos cofres do município. Com a prorrogação do prazo para o pagamento, a expectativa de arrecadação com o Refis em negociações passa a ser de R$ 50 milhões.

O Refis 2025 oferece condições diferenciadas para regularização de débitos tributários e não tributários junto ao município. Os descontos em multas e juros podem chegar a até 100%, conforme o perfil da dívida e a forma de pagamento. O programa inclui ainda duas novidades importantes: a possibilidade de adesão de associações sem fins lucrativos e a opção de dação em pagamento com imóveis.

Como aderir

Até 30 de outubro, o contribuinte pode aderir de forma online, acessando o site da prefeitura de Caxias do Sul, no ícone REFIS 2025.

Casos específicos, como grandes devedores, débitos suspensos, espólios, dação em pagamento, associações sem fins lucrativos e parcelamentos que exigem procuração devem ser tratados presencialmente no atendimento da Secretaria Municipal da Receita.