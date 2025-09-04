Postos Sim de Caxias do Sul recebem ação de degustação da nova bebida KitKat; veja datas e locais

Postos em Caxias vão receber o carrinho com bebidas para degustação. Diogo Mendonça dos Santos / Divulgação

Depois de Gramado, é a vez de Caxias do Sul receber a ação promocional da rede de Postos Sim com degustação da nova bebida KitKat® Achocolatado.

Na Região das Hortênsias, o posto conta com uma loja temática de achocolatado sabor KitKat do Brasil. Caxias é a primeira cidade que recebe a experiência itinerante com um carrinho de degustação do KitKat.

Leia Mais Com gestão de energia renovável, empresa caxiense lança solução para reduzir conta da luz

Os clientes vão poder provar o novo achocolatado e personalizar o pedido com coberturas e o próprio chocolate KitKat. A ação inclui, também, Porto Alegre, Canela, Gravataí, São Sebastião do Caí e Flores da Cunha. As datas e unidades serão divulgadas nas redes sociais da rede Sim.

Confira o cronograma em Caxias do Sul

5 de setembro (sexta-feira) – SIM Caxias Rota do Sol

Rua Rodovia RST 453, Km 153, S/N – Ana Rech

Rua Rodovia RST 453, Km 153, S/N – Ana Rech 6 de setembro (sábado) – SIM Caxias Perimetral Norte

Av. Rubem Bento Alves, 1592 – Jardim América

Av. Rubem Bento Alves, 1592 – Jardim América 7 de setembro (domingo)– SIM Caxias Parque do Sol

Av. São Leopoldo, 35 – São Leopoldo

Av. São Leopoldo, 35 – São Leopoldo 8 de setembro (segunda-feira) – SIM Caxias Shopping

Rua João Nichele, 2227 – Cinquentenário

Rua João Nichele, 2227 – Cinquentenário 9 de setembro (terça-feira) – SIM Caxias Vinte de Setembro

Rua Vinte de Setembro, 1077 – Centro

Em Gramado, posto tem fachada temática

A ação que percorre o Rio Grande do Sul durante setembro teve início em Gramado, com a inauguração da primeira fachada temática KitKat® Achocolatado do Brasil. A inauguração foi na última terça-feira (2), no posto da Rua João Petry, 45, no centro.