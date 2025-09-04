Postos Sim de Caxias do Sul recebem ação de degustação da nova bebida KitKat; veja datas e locais

Depois de Gramado, é a vez de Caxias do Sul receber a ação promocional da rede de Postos Sim com degustação da nova bebida KitKat® Achocolatado.
Na Região das Hortênsias, o posto conta com uma loja temática de achocolatado sabor KitKat do Brasil. Caxias é a primeira cidade que recebe a experiência itinerante com um carrinho de degustação do KitKat.
Os clientes vão poder provar o novo achocolatado e personalizar o pedido com coberturas e o próprio chocolate KitKat. A ação inclui, também, Porto Alegre, Canela, Gravataí, São Sebastião do Caí e Flores da Cunha. As datas e unidades serão divulgadas nas redes sociais da rede Sim.
Confira o cronograma em Caxias do Sul
- 5 de setembro (sexta-feira) – SIM Caxias Rota do Sol
Rua Rodovia RST 453, Km 153, S/N – Ana Rech
- 6 de setembro (sábado) – SIM Caxias Perimetral Norte
Av. Rubem Bento Alves, 1592 – Jardim América
- 7 de setembro (domingo)– SIM Caxias Parque do Sol
Av. São Leopoldo, 35 – São Leopoldo
- 8 de setembro (segunda-feira) – SIM Caxias Shopping
Rua João Nichele, 2227 – Cinquentenário
- 9 de setembro (terça-feira) – SIM Caxias Vinte de Setembro
Rua Vinte de Setembro, 1077 – Centro
Em Gramado, posto tem fachada temática
A ação que percorre o Rio Grande do Sul durante setembro teve início em Gramado, com a inauguração da primeira fachada temática KitKat® Achocolatado do Brasil. A inauguração foi na última terça-feira (2), no posto da Rua João Petry, 45, no centro.
Criada pela Nestlé Professional, unidade de negócios da gigante de alimentos que produz soluções para consumo fora do lar, a bebida estará disponível em todos os 196 postos da rede Sim na Região Sul.