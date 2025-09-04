Economia

Pesquisa mostra que compra online é a escolha de 49% dos consumidores em Caxias do Sul

Somente 26% dos entrevistados ainda optam pelas lojas físicas, segundo estudo do Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias e divulgado nesta quinta-feira

