Pesquisa mostra que compra online é a escolha de 49% dos consumidores em Caxias do Sul

O preço é o maior atrativo das compras online YuTphotograph / stock.adobe.com

Pelo segundo ano, a CDL Caxias, com base em uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (4), traçou um panorama das preferências dos consumidores locais entre lojas físicas e online. E o e-commerce é a preferência de 49,4% dos caxienses entrevistados pelo Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias - somente 26,3% ainda gastam em lojas físicas; outros 18,1% frequentam exclusivamente estabelecimentos locais e 6,2% terceirizam suas transações.

O preço, como apontou a pesquisa, é o principal atrativo do e-commerce. Além disso, as promoções chamam a atenção de 36,3% dos entrevistados; na sequência está o fato de não precisar sair de casa (27,8%), encontrar tudo o que precisa (18,7%) e a rapidez no processo (16,2%).

Porém, os principais entraves no online ainda giram em torno da logística e insegurança. Para 37,9% o valor do frete é empecilho, para 19,4% a incerteza sobre a qualidade e 18% pouca informação sobre o produto. Problemas com entrega é o que mais afasta o consumidor de uma loja online, totalizando 31,4% das respostas. Produto errado ou com defeito foi apontado por 26,1%, dificuldade na troca 16,8% e produto entregue ter sido diferente da descrição 14,1%.

Nas duas modalidades de compra, o público majoritário é feminino, sendo 66,8% nas lojas físicas e 63,4% no e-commerce. Em média, os consumidores realizam 4,4 pedidos online por mês.

As redes sociais mais utilizadas são Instagram (51,3%), Facebook (28,2%) e WhatsApp (16,2%). Os sites de compra mais populares apontados foram Mercado Livre 21,4%, Shopee 21,2%, Amazon 18,4%, Magalu 10,4% e Shein 9,8%.

Confiança e prova do produto lideram as compras em lojas físicas

Entre os principais motivos para a preferência pelo comércio local, 26,8% gostam de tocar ou provar o produto, 20,1% apontaram proximidade e acesso fácil, 16,1% indicaram a pronta entrega, 14,7% a possibilidade de encontrar tudo no mesmo lugar e 10,2% as promoções e descontos. A escolha pela loja física está relacionada principalmente à confiança (25,5%), proximidade (24,1%) e tradição da marca (17,2%).

Entre os fatores que levam o consumidor a pagar mais na loja física, lidera o fato de poder experimentar o produto, com 28,1%, seguido pela certeza da qualidade (24,2%), o atendimento acolhedor (16,6%) e a entrega imediata (16,4%).

Por outro lado, os principais obstáculos são o atendimento ruim, apontado por 32,7%, a falta de produtos conforme especificações (31,3%) e o preço elevado (14,9%). O atendimento continua sendo fator decisivo e 54,8% disseram que não sentem vontade de voltar à loja se o atendimento for desagradável.

Produtos adquiridos

Nas lojas físicas as principais categorias identificadas foram vestuário 20%, calçados 18,3%, alimentos e bebidas, 12,5%, acessórios e bijuterias 6,1%, cama, mesa e banho 5,8%. Nas lojas online o vestuário também lidera, com 15,5%, calçados 14,2%, acessórios 12,6%, eletrônicos 8,9% e utilidades domésticas com 6,6%.

Enquanto na loja física, o consumidor chega ao produto por necessidade (33,6%) ou por estímulo visual (23,5%), no online, 49,8% encontram via sites de busca, seguidos por redes sociais (27,2%).

Formas de pagamento e ticket médio

Nas lojas físicas o dinheiro é a opção de 26,3%, PIX 25,5%, cartão de crédito 23,6%, cartão de débito 21,8% e crediário 2,8%. O ticket médio mensal fica entre R$ 201 e R$ 400 para 29,4%, entre R$ 401 e R$ 600 para 25,2% e mais de R$ 1.000 para 11,2%.

Em lojas online o cartão de crédito é a opção de 52,1%, seguido pelo PIX (23,2%) e cartão de débito (19,7%). O ticket médio mensal fica entre R$ 201 e R$ 400 para 36,6%, entre R$ 401 e R$ 600 para 18,4% e mais de R$1.000 para 9,4%.

Sobre a pesquisa da CDL Caxias do Sul