Economia

Combate
Notícia

Nova lei de autoria de deputado da Serra prevê fiscalização e punição a estabelecimentos que venderem produtos descaminhados

Aplicação da legislação foi discutida nesta quinta (18) na Capital. Principais itens fiscalizados são vinhos, espumantes e cigarros, segundo projeto de autoria do deputado estadual Elton Weber (PSB). Conforme Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (Idesf), valor perdido pelo crime apenas com as bebidas pode superar os R$ 2 bilhões

Bruno Tomé

