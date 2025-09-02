Mercopar 2025, em Caxias do Sul, abre inscrições para participação de startups 

A 34ª edição da Mercopar, que ocorre de 14 a 17 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, abriu inscrições para as startups interessadas em expor projetos. O prazo vai até 7 de setembro, pelo site do Sebrae . Ao todo, 60 projetos serão selecionados para participar da edição deste ano.

Na seleção será feita uma avaliação que considera, entre outros fatores, que a empresa tenha um CNPJ e sede em território brasileiro, que esteja enquadrada como microempresa com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões ao ano, que não possua débitos em atraso com o Estado do Rio Grande do Sul (Cadin/RS) – para o caso de startups gaúchas – e que a solução oferecida pela empresa seja aderente à temática da Mercopar.