Mercopar 2025, em Caxias do Sul, abre inscrições para participação de startups 

A 34ª edição da Mercopar, que ocorre de 14 a 17 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, abriu inscrições para as startups interessadas em expor projetos. O prazo vai até 7 de setembro, pelo site do Sebrae. Ao todo, 60 projetos serão selecionados para participar da edição deste ano.
Na seleção será feita uma avaliação que considera, entre outros fatores, que a empresa tenha um CNPJ e sede em território brasileiro, que esteja enquadrada como microempresa com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões ao ano, que não possua débitos em atraso com o Estado do Rio Grande do Sul (Cadin/RS) – para o caso de startups gaúchas – e que a solução oferecida pela empresa seja aderente à temática da Mercopar.
SERVIÇO
- Prazo de inscrições: até 7 de setembro.
- Feira: 14 a 17 de outubro, das 13h às 20h.
- Público: maiores de 18 anos ligados à indústria.
- Local: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul.