Economia

Economia gaudéria
Notícia

Mãos a serviço da tradição: como é o trabalho de artesãos serranos que abastecem o segmento regionalista

Seja servindo o mate ou a carne do churrasco, ou trajando a prenda e o peão para o baile, onde há um artigo que remeta ao regionalismo gaúcho está por trás o trabalho do artesão preservando esse legado

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS