Gramado recebe nomes como Giuliana Morrone e Ricardo Amorim durante Convenção Estadual Lojista

O economista Ricardo Amorim e a jornalista Giuliana Morrone são palestrantes confirmados na 2ª Convenção Estadual Lojista. Mayara Goulard e Telmo Ximene / Divulgação

Especialistas em mercado e inovação digital estarão em Gramado nesta semana para uma imersão pensada em qualificar comerciantes rumo ao varejo do futuro, durante a 2ª Convenção Estadual Lojista. Entre os dias 11 e 12, o evento promovido pela Federação Varejista do Rio Grande do Sul traz à Serra nomes como a jornalista Giuliana Morrone e o economista Ricardo Amorim.

Serão 10 palestras concentradas em torno da [R]Evolução do Varejo, temática dessa edição. Na quinta-feira (11), o foco é o 3º Encontro da Mulher Empreendedora, promovido pela CDL Mulher RS, braço da Federação voltado ao estímulo ao empreendedorismo feminino. Além da ex-apresentadora da TV Globo Giuliana Morrone, que falará sobre ESG e liderança feminina, a programação terá Victoria Luz, uma das maiores especialistas em Inteligência Artificial do Brasil, e Bruna Vasconi, destacando o case de sua marca, a Peça Rara Brechó.

Outro espaço aberto neste dia será para discutir os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, com os advogados Ivandro Polidoro e Paula de Melo Valente e a coordenadora da CDL Jovem, Shaíze Maldonado Roth. Também serão realizados dois eventos paralelos: o Encontro de Clientes Estratégicos, do SPC Brasil, e o Encontro de Políticas Públicas e RIG (Relações Institucionais e Governamentais), da Federação, que trará as principais mudanças da reforma tributária.

Na sexta-feira (12) ocorre a Convenção propriamente dita. O encontro terá a participação do CSO da StartSe, Fábio Neto, o autor do bestseller Arroz, feijão & varejo, Caio Camargo, a head de retail e bens de consumo no Google Cloud, Silvia Somazz, o consultor de Negócios na Thoughtworks, Carlos Siqueira, e Gustavo Caetano, nomeado pelo Business Insider como o "Mark Zuckerberg brasileiro", além do ex-comentarista do Manhattan Connection Ricardo Amorim.

O evento ocorre no Hotel Master Gramado e as inscrições ainda podem ser feitas pelo site oficial da convenção.

Confira a programação completa:

Dia 11 de setembro – 3º Encontro da Mulher Empreendedora

9h: Credenciamento

10h: Abertura Oficial

10h20min: Victoria Luz – Mindset Exponencial: Como preparar sua mente para o que vem aí

11h20min: Painel NR1: Um olhar integrado entre o comportamento humano e a legislação

12h: Almoço

14h: Bruna Vasconi – Como transformei o mercado de brechó no Brasil

15h30min: Giuliana Morrone – ESG e Liderança Feminina

17h: Encerramento

19h30min: Abertura oficial da 2ª Convenção Estadual Lojista

Atividades Paralelas

13h30min: SPC Brasil: Encontro de Clientes Estratégicos

15h: Encontro de Políticas Públicas e RIG

Dia 12 de setembro – 2ª Convenção Estadual Lojista