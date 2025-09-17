Economia

Fiscalização trabalhista
Notícia

Governo inicia ação para regularizar FGTS de empregados domésticos; em Caxias, valor devido chega a R$ 353 mil

No maior município da Serra, 135 trabalhadores estão com a reserva financeira em atraso. O prazo para regularização voluntária termina em 31 de outubro

Gabriel Guedes

Enviar email

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS