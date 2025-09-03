Economia

Tendência
Notícia

Feira em Gramado fortalece a chamada “economia prateada”, segmento formado por pessoas a partir de 50 anos 

Geronto Fair começa nesta quarta-feira (3) e contempla segmento que movimentou R$ 1,8 trilhão no ano passado, segundo estudo feito pela consultoria Data8

Gabriel Costa

Pedro Zanrosso

