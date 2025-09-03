Feira em Gramado fortalece a chamada “economia prateada”, segmento formado por pessoas a partir de 50 anos 

Grupo 50+ na quadra municipal de pickleball em Gramado. GABRIEL COSTA / RBS TV

– A Região das Hortênsias promove uma relação mais saudável com o tempo: do ócio, da família, do lazer, do convívio com a natureza. Acho que esse é o diferencial maior e faz com que as pessoas se sintam mais abertas a conexões sociais e de atividade física que são tão importantes no processo de envelhecimento saudável.

Essa é a percepção de Mariela Silveira Pons, diretora médica do Kurotel de Gramado, que será uma das palestrantes da Geronto Fair, evento que será realizado desta quarta-feira (3) até sexta-feira (5), no Serra Park em Gramado.

A feira pretende fortalecer a chamada “economia prateada”, segmento formado por pessoas a partir de 50 anos, e reunirá empresas, profissionais, pesquisadores e representantes de diferentes setores de mercado para conectar o ecossistema do envelhecimento ativo, promovendo inovações e soluções concretas para um mercado em expansão.

– A economia prateada deixou de ser tendência para se consolidar como realidade. Estamos falando de um segmento que já movimenta trilhões de dólares no mundo, que gera emprego, renda e inovação e que desafia empresas e governos a repensarem produtos, serviços, comportamentos e políticas públicas – explica Roberta Pletsch, diretora da Merkator Feiras e Eventos, promotora da feira.

– Existem inovações tecnológicas incríveis vindo por aí, mas ao mesmo tempo nada substitui um estilo de vida saudável. O desafio da nossa sociedade é implementar isso em âmbito comunitário – acrescenta Mariela.

Para a doutora em Educação e coordenadora do UCS Sênior, Verônica Bohm, um evento como esse é sinal dos tempos:

– A feira chama a atenção para um mercado potente que precisa de produtos diferenciados. O mercado parou de olhar esse público como consumidor apenas de fralda geriátrica e plano fúnebre. A moda, por exemplo, cria roupas para recém-nascidos e plus size, mas não para os idosos.

Programação terá fórum nacional

A Geronto Fair em Gramado também vai sediar três importantes agendas que ocorrem todo o ano e debatem o envelhecimento. O 3º Fórum Nacional das Instituições de Longa Permanência (ILPs) vai abordar estratégias para o bem-estar da pessoa idosa, enquanto o Congresso de Cuidadores, Cuidados e Longevidade vai reunir especialistas da América Latina para debater cuidado como direito humano.

Já com o tema Envelhecendo com Funcionalidade, a Jornada da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia traz, entre outros assuntos, a complexidade de cuidar de portadores de demência.

O credenciamento para visitantes é gratuito, pelo site www.gerontofair.com.br.

Pickleball é um dos atrativos em Gramado

O pickleball é uma mistura entre tênis e badminton, adaptado a quadra menor, com bolinha e raquete mais leves. Gabriel Costa / Agencia RBS

Gramado se candidatou junto à Organização Mundial de Saúde para entrar na lista internacional de cidades amigas dos idosos. Um diferencial do município está em um esporte já difundido nos Estados Unidos mas ainda pouco conhecido no Brasil: o pickleball. Trata-se de uma mistura entre tênis e badminton, adaptado a uma quadra menor, com bolinha e raquete mais leves, e impacto bem reduzido.

– Aí está o segredo, é um esporte fácil, divertido e seguro. Por isso, muitos idosos de até 90 anos estão jogando e gostando – afirma a professora de que coordena esse esporte na prefeitura, Célia Guerda Steffens.

No ano passado, a administração municipal cedeu o espaço de duas quadras no centro municipal de esportes e a moradora Christa Keeling (austríaca que divide sua residência entre Gramado e EUA) financiou a construção da estrutura. Hoje, centenas de pessoas praticam o esporte todos os dias – a maioria dentro da faixa etária prateada. Uma delas é o aposentado Luís Henrique Dienstmann, que se mudou de Campo Bom para Canela buscando tranquilidade e segurança:

– Aqui, a gente pode desacelerar daquilo que a gente vivia lá embaixo na região metropolitana. A gente pode fazer aquilo que a gente gosta dentro da nossa possibilidade, agregando amigos, esporte, lazer, pontos turísticos e a gente pode sair na rua à noite sem preocupações – explica.

Mercado em expansão

A economia prateada vem ganhando destaque no Brasil, impulsionada pelo envelhecimento acelerado da população e pela crescente participação dos idosos no mercado consumidor.

Segundo o estudo Mercado Prateado Brasil 2024, realizado pela consultoria Data8, os brasileiros com 50 anos ou mais já representam 27% da população e são responsáveis por 24% do consumo total dos domicílios. Esse grupo movimentou em 2024 R$ 1,8 trilhão e a projeção é que, até 2044, esse número chegue a R$ 3,8 trilhões, o equivalente a 35% do consumo nacional.