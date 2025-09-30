Evento em Caxias do Sul conecta líderes da indústria de veículos pesados e reúne profissionais de 50 empresas

Evento acontece no Hotel Intercity, em Caxias do Sul. Brazil Heavy Tech Summit / Divulgação

Um evento inédito que conecta líderes da indústria de veículos pesados e reúne profissionais de 50 empresas começou nesta terça-feira (30), em Caxias do Sul. O Brazil Heavy Tech Summit segue até quarta (1º), no Hotel Intercity.

Os profissionais discutem especialmente a transformação digital — por meio de simulação CAE, testes, gêmeos digitais, inteligência artificial e análise de dados — e como ela está redefinindo o desenvolvimento de produtos, tornando-os mais eficientes, seguros e sustentáveis.

O evento é promovido pela Altair, empresa especializada em inteligência computacional, e parte da Siemens Digital Industries Software.

Além disso, o encontro traz o que há de mais avançado em tecnologia – como a simulação de ponta e a inteligência artificial, áreas onde a Altair tem expertise, e a visão de digitalização completa da Siemens.

Isso permite que as empresas vejam, de forma prática, como otimizar processos, inovar em produtos e se tornarem mais competitivas e sustentáveis, impulsionando a evolução de toda a cadeia.

— A inovação e a transformação digital são a chave para um futuro mais inteligente e verde, assim como para o avanço tecnológico da indústria brasileira de veículos pesados e da Serra, um dos principais polos nacionais. Ao usarmos ferramentas como os gêmeos digitais, podemos projetar, testar e otimizar produtos virtualmente, tornando-os não só mais modernos e eficientes, mas também intrinsicamente mais sustentáveis. Isso significa menos desperdício, uso otimizado de recursos e a capacidade de criar produtos que já nascem pensando na economia circular, contribuindo ativamente para a preservação ambiental. É sobre construir um amanhã melhor, hoje — destacou Daniel Scuzzarello, vice-presidente para a América do Sul da Siemens Digital Industries Software.

Outros temas tocados são o caminho para a inovação em áreas como a eletrificação, a otimização de peso para maior eficiência energética e o desenvolvimento de veículos mais seguros e inteligentes no Brazil Heavy Tech Summit. Ao apresentar as tendências globais e as ferramentas digitais, o evento promete capacitar as empresas a projetar a próxima geração de veículos pesados, garantindo que o Brasil mantenha sua relevância e competitividade no cenário mundial.