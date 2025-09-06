Economia

Mudança de comportamento
Notícia

Do "Girl Boss" à humanização: como o comportamento de gestoras em empresas mudou com o passar dos anos

A tendência foi ganhando força entre as mulheres, que, preocupadas em ocupar espaços historicamente masculinos, entendiam que era necessário "dar conta de tudo"

Gabriela Alves

