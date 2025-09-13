Como o turismo esportivo tem incrementado a economia e auxiliado Caxias do Sul a se consolidar no cenário nacional

No ano passado, a meia maratona, principal prova da cidade, recebeu 263 pessoas vindas de outros municípios; para esse ano, a previsão é de 621. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O turismo de Caxias do Sul está vivendo um grande momento. Fato que comprova a afirmação é o faturamento das empresas de hospedagem, turismo, viagens, lazer, diversões e entretenimento, que cresceu 17,61% entre janeiro e agosto de 2025 em relação ao mesmo período de 2024. O setor já soma R$ 119.342.331,73 neste ano.

Em meio à Semana Municipal do Turismo, que segue até o dia 18, o debate agora não é mais sobre como transformar Caxias em uma cidade turística, mas sim em como continuar crescendo no setor. São diversas as possibilidades, e a cidade parece estar entendendo um pouco mais sobre suas principais vertentes para atrair os viajantes.

Além do turismo de negócios, historicamente muito forte pela presença de grandes empresas no município, o esportivo tem sido um propulsor da cidade. Exemplo disso é que 130 mil pessoas vieram para Caxias do Sul por conta de eventos nas mais diversas modalidades no ano passado.

Turismo esportivo que, inclusive, é uma tendência mundial. Uma pesquisa encomendada recentemente pela Collinson International, empresa focada em soluções de experiências aeroportuárias, mostra que esse setor deve atingir um faturamento de 1,33 trilhão de dólares em 2032. Para efeito de comparação, em 2023, foi de 564,7 bilhões de dólares. O estudo foi feito pela Global Markets Insights, Sports Tourism Market Forecast.

Em Caxias, guardadas as devidas proporções, o turismo esportivo vai crescendo. Segundo levantamento feito pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh), o setor hoteleiro já registrou um acréscimo médio de até 45% na ocupação durante determinados eventos esportivos.

— É difícil mensurar o impacto total, mas estimamos que, na média anual, há pelo menos um acréscimo de 10% na taxa geral de ocupação decorrente do turismo esportivo, um percentual muito significativo para a hotelaria —, destaca Marcos Ferronatto, presidente do Segh.

— Algo que eu gosto de estudar são as torcidas que mais permanecem (na cidade). A do Corinthians é muito mais bate e volta, mas a do São Paulo e do Cruzeiro são torcedores que vêm para a cidade para conhecer e fazer turismo. Outra coisa que estamos atraindo para a cidade são os torcedores que viajam o mundo conhecendo estádios. Nos últimos 15 anos Caxias começou a entender essa variedade de movimentos esportivos — aponta Felipe Gremelmaier, secretário municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico.

As provas de corrida de rua são outros exemplos claros do crescimento do turismo esportivo em Caxias. No ano passado, a meia maratona, principal prova da cidade, recebeu 263 pessoas vindas de outros municípios, para esse ano, a previsão é de 621.

— Quem vem (por exemplo) correr a meia maratona e Caxias e fica três dias, ele vai jantar três noites, almoçar três dias, dormir três noites, vai conhecer a cidade. Ele vai correr, mas quem vem com ele vai conhecer a cidade. É um ciclo. Os esportes tradicionais que estão há muito tempo (vindo), e lá trás não nos dávamos conta que era turismo, hoje temos conseguido colocar isso tudo como turismo esporte, porque realmente as pessoas estão vindo de outra cidade com o fim — diz o secretário.

Transformar em uma referência

Com atenção para o desenvolvimento local, a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias (CIC Caxias), colocou em prática no ano passado a diretoria de negócios do esporte. O objetivo é analisar as possibilidades do setor, tanto na atração de eventos para o município, como se aproximar projetos que recebem lei de incentivo.

De acordo com Jones Biglia, diretor da CIC, um dos primeiros eventos que o setor da CIC esteve atuando foi no Campeonato Brasileiro de Basquete Master, que aconteceu no ano passado junto do Recreio da Juventude. Na época, foram mais de 1,6 mil atletas presentes e cerca de 4 mil pessoas que se deslocaram para acompanhar. Segundo ele, há um potencial a ser explorado no turismo esportivo em Caxias, e o objetivo é tornar um município uma referência.

— Caxias do Sul tem uma estrutura, principalmente na parte de esporte indoor (em quadras fechadas), muito boa, quadras excelentes, seja no setor público ou privado. E se falarmos de beach tennis, tênis, os clubes todos da cidade têm estrutura, a questão da natação no Recreio da Juventude, que tem uma estrutura de ponta no país. Temos muita oportunidade para que a cidade abrace (o esporte) — afirma Biglia.

Mais de 50 mil pessoas

O Recreio da Juventude é um dos principais clubes de Caxias do Sul e, consequentemente, consegue atrair competições esportivas ao município. Em 2024, foram mais 15 mil pessoas envolvidas diretamente em atividades, entre atletas, comissões técnicas e árbitros, número que chega a 50 mil quando somado o público em geral que participou dos eventos.

Atualmente, são 11 modalidades esportivas dentro do RJ. Destaque para a natação, que consegue atrair competições regionais e nacionais. Além de outras modalidades coletivas, como vôlei, basquete e handebol. Neste final de semana, inclusive, o clube recebe a terceira etapa do Circuito Nacional Infantojuvenil de Tênis, que deve movimentar ao menos 500 pessoas.

Na foto, partida da 3ª Etapa do Circuito Nacional Infantojuvenil, que acontece no Recreio da Juventude. Recreio da Juventude / Divulgação

Mesmo que o objetivo seja desenvolver os atletas, consequentemente o Recreio também é um impulsionador do turismo local, até porque, conforme Gabriel Citton, diretor de esportes do clube, em alguns finais são mais diversos os eventos:

— O objetivo do clube é fazer o esporte para o associado e desenvolver de uma maneira geral, e a consequência disso é movimentar a economia da cidade. Já está sendo mapeado isso até para podermos qualificar os eventos do clube, e usar isso para fomentar não só financeiramente, mas também trazer mais pessoas para que o associado tenha oportunidade de assistir mais competições dentro do clube — explica Citton.

Carinho pelo interior

O que era para ser apenas uma prova de corrida se tornou um grande divulgador do turismo caxiense. Há três anos, a Gringos Eventos Esportivos organizou a primeira atividade sem a pretensão de dar seguimento. No entanto, a adesão do público fez com que os três sócios dessem seguimento ao negócio.

Em 2025, a empresa organizará 11 provas corridas. Entre as principais estão a Caxias 10 milhas, que passa por pontos turísticos da cidade e região central, além do Ultra Desafio do Padre (UDP), que percorre os Caminhos do Padre João Schiavo, com chegada no distrito de Fazenda Souza. Eles também assinam a Ultramaratona Caminhos de Caravaggio (UMCC), que acontece em Farroupilha com distância máxima de 217 quilômetros.

— Percebemos o potencial que tem o nosso interior de Caxias, ele é fantástico, poderíamos fazer uma corrida por final de semana, ou uma por mês, em locais que as pessoas não conhecem realmente. Temos um desejo, e já foi mencionado por alguns parceiros, em criar um roteiro de corridas no interior da cidade, sair do centro urbano e levar os atletas e famílias a conhecerem o interior — aponta Gustavo Maciel, diretor da Gringos.

As inspirações estão na La Misión, organizada em Minas Gerais, e a BR-135, que passa, entre outros locais, pelos Caminhos da Fé, em São Paulo. Conforme um compilado feito por Maciel, 33% dos inscritos no Desafio do Padre em 2024 eram de pessoas de outras cidades, com destaque para Ji-Paraná, em Rondônia, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e Rio de Janeiro. Já a UMCC deste ano recebeu atletas de diversos estados brasileiros e até mesmo da Argentina.

— Muitos brincam que nos odeiam e nos amam ao mesmo. Nos odeiam pela dificuldade que criamos nas corridas por ruas que às vezes ninguém passa, por exemplo a Caxias 10 milhas, percorrer a Avenida Júlio (de Castilhos) de ponta a ponta, é ruim correr no paralelepípedo. Nos odeiam por fazer correr em um lugar que não é muito bom perante o asfalto, mas em contrapartida nos amam porque acabam tendo uma experiência diferente. É o mesmo que acontece no Desafio do Padre, subindo e descendo morros em estradas de terra o tempo inteiro.

Nesta edição da UDP, os organizadores planejam um espaço para que os moradores de Fazenda Souza possam vender os produtos feitos na região, como uma forma de conquistar ainda mais os atletas que vem de outras cidades.

— Queremos trazer a comunidade, porque o turista esportivo, e eu me enquadro nisso, fui para Minas e voltei com mala cheia, quer levar coisas da região.

Empresa surge de demanda

Foi de um estudo de mercado que surgiu, em maio, a Vincore Turismo Esportivo, sediada em Porto Alegre. A agência tem como foco principal trazer moradores de outras regiões do Brasil para participar de eventos esportivos no Rio Grande do Sul.

E, dentro da pesquisa de mercado que balizou o início da operação, a Serra gaúcha, em especial Caxias do Sul, foi apontada como um dos melhores locais para as vendas de pacotes. Conforme Luciana Dias Zanette, diretora da Vincore, e que também é atleta de corrida, atualmente 80% do faturamento é para viagens com destino à região.

— Visamos trazer não somente o atleta, porque muitas vezes ele faz a atividade física, mas a família não. Trazendo um algo a mais (no pacote), tu trazes a família também para viver a experiência.

Na foto, Luciana Dias Zanette, diretora da Vincore, correndo em Caxias do Sul. Luciana Dias Zanette / Divulgação

Em média, os clientes ficam três dias em Caxias. A agência não trabalha com as passagens áreas, mas consegue alguns pontos importantes para eles, como: deslocamento do aeroporto ao hotel, do hotel ao local da prova e café da manhã antecipado, uma vez que as provas normalmente são nas primeiras horas do dia. O objetivo, para o ano que vem, é atrair turistas para outras modalidades esportivas na cidade.

— É difícil tu ter um cliente de dentro do Rio Grande do Sul porque é fácil o acesso até a Serra, as pessoas vão de carro e fazem sua reserva. Para uma prova em novembro vem gente do exterior, da República Dominicana, para o Desafio do Padre. E esse é um dos motivos da Serra, a organização das provas é fora do normal.

Taxa de ocupação acima da média

Possivelmente os hotéis são os estabelecimentos que mais estejam percebendo o crescimento do turismo esportivo em Caxias do Sul. Conforme Roberta Albuquerque, gerente do Blue Tree Towers, mesmo que seja difícil mensurar o número de pessoas que se hospedam com a finalidade de participar de algum evento do gênero no recorte anual, sabe que em determinadas datas dos meses 60% da taxa de ocupação é de atletas e familiares.

Atualmente, o hotel conta com 132 leitos. O turismo de negócios ainda é o carro chefe, principalmente de segunda a sexta-feira. Mas, aos finais de semana, o turismo esportivo tem despontado. Inclusive, neste momento há hospedes que estão no Blue Tree Towers para um campeonato de tênis que acontece no Recreio da Juventude. Ela vê com bons olhos o crescimento:

— O movimento é muito positivo porque além dos atletas e equipe técnica, os familiares também acompanham, e é uma oportunidade que nós temos de promover o destino, de colocar em prática o que falamos no hotel de "o bem receber", para que eles retornem futuramente para outros eventos, como a Festa da Uva, que atrai famílias.

Quem também tem visto o movimento aumentar é Gabriel Bertelli, gerente do Swan, no centro de Caxias. O hotel conta com 122 leitos, e de terça a quinta-feira, a grande maioria dos hospedes são de pessoas que vem à cidade a negócios. Agora, de sexta a domingo, a ocupação aumenta, principalmente, com atletas. Se antes, nos finais de semana a taxa de ocupação era de 15% a 20%, quando há eventos chega aos 60%.

O Swan já estava preparado para atender a essa demanda crescendo. No entanto, de acordo com Bertelli, foi necessário ampliar a equipe de trabalho, até mesmo para poder garantir as folgas necessárias aos colaboradores.

— Depois da Surdolimpíadas, ficamos com um aparato de quadras e piscinas muito grande, praticamente todas as semanas têm práticas e competições, e esses atletas ficam nos hotéis da cidade, isso tem dado um bom aumento, principalmente, aos finais de semana. Nos últimos anos percebemos o aumento na ocupação no final de semana, casamentos e formaturas sempre ocorreram, e o que veio de novo é esse turismo esportivo, que tem movimentado os finais de semana bem acima das médias que fazíamos tempos atrás — relata o gerente do Swan.

Faturamento sobe 30%

Assim como a hotelaria, os restaurantes de Caxias do Sul também observam o crescimento da movimentação em datas previas e durante atividades esportivas. Com as sequências de massas e carnes, com foco especial para o galeto, na Rede Di Paolo, um dos locais mais tradicionais da região, a situação não é diferente.

De acordo com Paulo Geremia, fundador da rede, o futebol é o esporte que mais movimenta as unidades de Caxias do Sul, em especial, quando Grêmio e Internacional desembarcam na Serra para enfrentar Caxias e Juventude. Outras equipes, com o Flamengo, que estará na cidade no final de semana, traz muitos torcedores e até mesmo jornalistas para a cobertura. O faturamento em finais de semana de grandes jogos chega a subir 30%.

— Em Lourdes atendemos muitos times de futebol, Inter, Grêmio e outros que visitam. Se não é o time todo, atendemos muito a comissão técnica, sempre tem um acréscimo. E, outro acréscimo que temos é clientes em jogos da dupla Gre-Nal, também do estado, que saem de Porto Alegre e outros municípios da região, e vão muito no expresso, no shopping (Villagio) — afirma Paulo Geremia.