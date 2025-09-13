Economia

Como o turismo esportivo tem incrementado a economia e auxiliado Caxias do Sul a se consolidar no cenário nacional

Segundo levantamento feito pelo Segh, o segmento já registrou um acréscimo médio de até 45% na ocupação durante determinados eventos. Futebol e corridas de rua estão entre as modalidades que mais atraem viajantes

Marcos Cardoso

