Com palestras, shows e expositores, ExpoAgro ocorre de sexta-feira a domingo em Antônio Prado

Painéis incentivando os jovens a permanecerem no campo e a valorização das mulheres no agro estão na programação, que vai contar também com apresentação cantor Léo Paim, com entrada franca

Marcos Cardoso

