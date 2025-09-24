Com palestras, shows e expositores, ExpoAgro ocorre de sexta-feira a domingo em Antônio Prado

Programação conta com diversas ações. Na foto, palestra da edição do ano passado. Agência Positiva / Divulgação

Com assuntos que se relacionam com a realidade dos produtores rurais, a ExpoAgro Serra e Campo ocorre de sexta-feira (26) a domingo (29) em Antônio Prado. O evento gratuito será no Centro de Eventos e espera receber um público de 10 mil pessoas — na última edição foram cerca de 8 mil presentes.

Com o tema Agronegócio local, mercado global, a ExpoAgro vai explorar, por meio de palestras, exposições e lançamentos, a crescente importância dos negócios locais no cenário mundial.

— Estamos trazendo especialistas em comercialização para falar sobre qualidade, sobre o que o mercado demanda, quais são as perspectivas de negócios. A fruta aqui de Antônio Prado e da região vai para o Centro do país, Nordeste, para região Sudeste; grãos, cereais, soja e milho também são exportados — explica Leomar Magnabosco, presidente da feira.

Outro tema que estará em evidência é a permanência dos jovens no campo. Duas palestras já na sexta de manhã abordarão o assunto. A primeira será com Fernanda Gehling, produtora rural e presidente da Comissão de Novas Lideranças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, marcada para as 9h. Já a segunda, às 9h45min, será com Vitor Rodrigo de Morais Cora, estudante de Gestão de Cooperativas, que ganhou destaque mundial ao desenvolver um biodigestor que transforma dejetos dos bovinos em biofertilizantes.

Na tarde de sexta, às 13h30min, ocorrerá um encontro de mulheres no palco 1, com o objetivo de valorizar a presença feminina no agro. Logo na sequência, a psicóloga e gestora de pessoas Kiona Ames falará sobre o tema.

Para além das palestras, o evento carrega o caráter de fechamento de negócios. Mais de 80 expositores do setor agrário, que incluem maquinários, implementos, consultorias, insumos, instituições financeiras, além de espaço para agroindústrias e gastronomia estão confirmados. Segundo o presidente da ExpoAgro, a expectativa é de gerar aproximadamente R$ 10 milhões em negócios.

Ao longo dos três dias, o evento ainda terá lançamentos de produtos e capacitações. Haverá ainda atividades culturais com shows, como o do cantor Léo Paim.

Programação

Sexta-feira (26)

8h45min – Abertura oficial

Abertura oficial 9h – Liderança jovem no Agro: Propósito Dentro e Fora da Porteira

Palestrante: Fernanda Gehling - produtora rural e presidente da Comissão de Novas Lideranças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

9h45min – Programa Inovação Campo

Palestrante: Vitor Rodrigo de Morais Cora - estudante de Gestão de Cooperativas. Ganhou destaque mundial ao desenvolver um biodigestor que transforma dejetos dos bovinos em biofertilizantes

10h15min - Espetáculo Mágica Kadabra - Vivandeiros da Alegria

- Espetáculo Mágica Kadabra - Vivandeiros da Alegria 11h30min - Pitch Empresarial - palco 2

Pitch Empresarial - palco 2 12h - Almoço no Parque

- Almoço no Parque 13h - Apresentação da Rota Turística Encosta do Vinho – palco 2

Tema: Conectando vinhos e pessoas da Região Superior do Nordeste da Serra Gaúcha

Palestrantes: Cibele Pitti Camana e Crislaine Guerra - Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti)

13h30min - Encontro de Mulheres – palco 1

14h - Mulheres imperfeitas e por isso ilimitadas. Palestrante: Kiona Ames – Psicóloga e gestora de pessoas

Mulheres imperfeitas e por isso ilimitadas. Kiona Ames – Psicóloga e gestora de pessoas 14h50min - Espetáculo Nona Gema – Os segredos da Longevidade - Vivandeiros da Alegria

Espetáculo Nona Gema – Os segredos da Longevidade - Vivandeiros da Alegria 15h40min – Oficina gastronômica Fenamassa/Moinho Nordeste

– Oficina gastronômica Fenamassa/Moinho Nordeste 17h30min – Cerimônia de Abertura Oficial – palco 1

– Cerimônia de Abertura Oficial – palco 1 18h30min – Trio Estampa Gaúcha – palco 2

– Trio Estampa Gaúcha – palco 2 19h30min – Jantar no Parque

– Jantar no Parque 20h – Show Banda Porto do Som

– Show Banda Porto do Som 22h – Fechamento do parque

Sábado (27)

9h – Abertura do Parque – Visitação à exposição

– Abertura do Parque – Visitação à exposição 10h30min – Cenários da Agropecuária – palco 2

Tema: Herbicidas de Pastagem como Ferramenta para uma Pecuária de Baixo Carbono

Palestrante: Elodir Schernoski – engenheiro agrônomo e representante na Linha de Pastagem da Corteva Agriscience

Tema: Melhoramento genético voltado a altos rendimentos na pecuária de corte

Palestrante: Vinicius Bortolozzo - engenheiro agrônomo e socio-proprietário da Cabanha Bortolozzo

12h – Almoço no Parque

– Almoço no Parque 12h30min - Pitch Empresarial – palco 2

- Pitch Empresarial – palco 2 13h às 15h - 2º Painel sobre Frutas

Mediador: Felipe Tessaro – Engenheiro Agrônomo

Tema: Nutrição e manejo eficiente no controle das principais pragas e doenças dos citros

Palestrante: Cleber Renato Zortea – Mestre em Educação do Campo e socio-administrativo na Zortea Consultoria Agronômica

Tema: Doenças de Solo em Videiras e Frutíferas: Desafios e Estratégias de Manejo

Palestrante: Mateus Maziero – engenheiro agrônomo e técnico de campo para fruticultores

Tema: Eficiência Produtiva em Pomares de Caroço: Porta-enxertos e Manejo Moderno

Palestrantes: Gianfranco Perazzolo – engenheiro agrônomo e sócio da Giro Técnico Assistência

Tiago Afonso de Macedo – engenheiro agrônomo, doutor em Produção Vegetal e gerente comercial na empresa Agromillora Produção e Comércio de Mudas Vegetais

15h15min - Agronegócio Local, Mercado Global

Tema: Do Pomar ao Futuro: União que Move o Mercado

Palestrante: Flávio Demori Gozzi – empresário e inovador no setor hortifrutigranjeiro.

Tema: Gestão dos Riscos e Oportunidades no Atual Cenário do Agronegócio

Palestrante: Mateus Ghinzelli Riva – diretor da Granocor Agronegócios

16h30min – Águas que geram progresso – Case Vale do São Francisco

Palestrante: João Santana Tosta – engenheiro agrônomo e analista em Desenvolvimento Regional da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba)

18h30min – Acústico Mateus Boff - palco 2

– Acústico Mateus Boff - palco 2 19h – Jantar no Parque

– Jantar no Parque 20h – Show nacional Leo Paim

– Show nacional Leo Paim 22h – Fechamento do Parque

Domingo (28)