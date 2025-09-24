Com palestras, shows e expositores, ExpoAgro ocorre de sexta-feira a domingo em Antônio Prado

Com assuntos que se relacionam com a realidade dos produtores rurais, a ExpoAgro Serra e Campo ocorre de sexta-feira (26) a domingo (29) em Antônio Prado. O evento gratuito será no Centro de Eventos e espera receber um público de 10 mil pessoas — na última edição foram cerca de 8 mil presentes.
Com o tema Agronegócio local, mercado global, a ExpoAgro vai explorar, por meio de palestras, exposições e lançamentos, a crescente importância dos negócios locais no cenário mundial.
— Estamos trazendo especialistas em comercialização para falar sobre qualidade, sobre o que o mercado demanda, quais são as perspectivas de negócios. A fruta aqui de Antônio Prado e da região vai para o Centro do país, Nordeste, para região Sudeste; grãos, cereais, soja e milho também são exportados — explica Leomar Magnabosco, presidente da feira.
Outro tema que estará em evidência é a permanência dos jovens no campo. Duas palestras já na sexta de manhã abordarão o assunto. A primeira será com Fernanda Gehling, produtora rural e presidente da Comissão de Novas Lideranças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, marcada para as 9h. Já a segunda, às 9h45min, será com Vitor Rodrigo de Morais Cora, estudante de Gestão de Cooperativas, que ganhou destaque mundial ao desenvolver um biodigestor que transforma dejetos dos bovinos em biofertilizantes.
Na tarde de sexta, às 13h30min, ocorrerá um encontro de mulheres no palco 1, com o objetivo de valorizar a presença feminina no agro. Logo na sequência, a psicóloga e gestora de pessoas Kiona Ames falará sobre o tema.
Para além das palestras, o evento carrega o caráter de fechamento de negócios. Mais de 80 expositores do setor agrário, que incluem maquinários, implementos, consultorias, insumos, instituições financeiras, além de espaço para agroindústrias e gastronomia estão confirmados. Segundo o presidente da ExpoAgro, a expectativa é de gerar aproximadamente R$ 10 milhões em negócios.
Ao longo dos três dias, o evento ainda terá lançamentos de produtos e capacitações. Haverá ainda atividades culturais com shows, como o do cantor Léo Paim.
Programação
Sexta-feira (26)
- 8h45min – Abertura oficial
- 9h – Liderança jovem no Agro: Propósito Dentro e Fora da Porteira
Palestrante: Fernanda Gehling - produtora rural e presidente da Comissão de Novas Lideranças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
- 9h45min – Programa Inovação Campo
Palestrante: Vitor Rodrigo de Morais Cora - estudante de Gestão de Cooperativas. Ganhou destaque mundial ao desenvolver um biodigestor que transforma dejetos dos bovinos em biofertilizantes
- 10h15min - Espetáculo Mágica Kadabra - Vivandeiros da Alegria
- 11h30min - Pitch Empresarial - palco 2
- 12h - Almoço no Parque
- 13h - Apresentação da Rota Turística Encosta do Vinho – palco 2
Tema: Conectando vinhos e pessoas da Região Superior do Nordeste da Serra Gaúcha
Palestrantes: Cibele Pitti Camana e Crislaine Guerra - Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti)
- 13h30min - Encontro de Mulheres – palco 1
- 14h - Mulheres imperfeitas e por isso ilimitadas. Palestrante: Kiona Ames – Psicóloga e gestora de pessoas
- 14h50min - Espetáculo Nona Gema – Os segredos da Longevidade - Vivandeiros da Alegria
- 15h40min – Oficina gastronômica Fenamassa/Moinho Nordeste
- 17h30min – Cerimônia de Abertura Oficial – palco 1
- 18h30min – Trio Estampa Gaúcha – palco 2
- 19h30min – Jantar no Parque
- 20h – Show Banda Porto do Som
- 22h – Fechamento do parque
Sábado (27)
- 9h – Abertura do Parque – Visitação à exposição
- 10h30min – Cenários da Agropecuária – palco 2
Tema: Herbicidas de Pastagem como Ferramenta para uma Pecuária de Baixo Carbono
Palestrante: Elodir Schernoski – engenheiro agrônomo e representante na Linha de Pastagem da Corteva Agriscience
Tema: Melhoramento genético voltado a altos rendimentos na pecuária de corte
Palestrante: Vinicius Bortolozzo - engenheiro agrônomo e socio-proprietário da Cabanha Bortolozzo
- 12h – Almoço no Parque
- 12h30min - Pitch Empresarial – palco 2
- 13h às 15h - 2º Painel sobre Frutas
Mediador: Felipe Tessaro – Engenheiro Agrônomo
Tema: Nutrição e manejo eficiente no controle das principais pragas e doenças dos citros
Palestrante: Cleber Renato Zortea – Mestre em Educação do Campo e socio-administrativo na Zortea Consultoria Agronômica
Tema: Doenças de Solo em Videiras e Frutíferas: Desafios e Estratégias de Manejo
Palestrante: Mateus Maziero – engenheiro agrônomo e técnico de campo para fruticultores
Tema: Eficiência Produtiva em Pomares de Caroço: Porta-enxertos e Manejo Moderno
Palestrantes: Gianfranco Perazzolo – engenheiro agrônomo e sócio da Giro Técnico Assistência
Tiago Afonso de Macedo – engenheiro agrônomo, doutor em Produção Vegetal e gerente comercial na empresa Agromillora Produção e Comércio de Mudas Vegetais
- 15h15min - Agronegócio Local, Mercado Global
Tema: Do Pomar ao Futuro: União que Move o Mercado
Palestrante: Flávio Demori Gozzi – empresário e inovador no setor hortifrutigranjeiro.
Tema: Gestão dos Riscos e Oportunidades no Atual Cenário do Agronegócio
Palestrante: Mateus Ghinzelli Riva – diretor da Granocor Agronegócios
- 16h30min – Águas que geram progresso – Case Vale do São Francisco
Palestrante: João Santana Tosta – engenheiro agrônomo e analista em Desenvolvimento Regional da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba)
- 18h30min – Acústico Mateus Boff - palco 2
- 19h – Jantar no Parque
- 20h – Show nacional Leo Paim
- 22h – Fechamento do Parque
Domingo (28)
- 9h – Abertura do Parque
- 12h – Almoço no Parque
- 13h - Show Musical Nossa Voz – palco 2
- 16h – Show de encerramento com Portal da Serra – palco 1
- 19h – Protocolo de encerramento oficial
- 20h – Fechamento do Parque