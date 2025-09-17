Economia

“Biodiversidade e Resiliência Climática”
Com palestras e atividades práticas, evento em Caxias do Sul busca conscientização sobre a preservação das abelhas sem ferrão

O 2º Simpósio Serrano de Meliponicultura ocorre de sexta-feira a domingo na UCS, com entrada gratuita. Ação é promovida pela Assermel

Marcos Cardoso

