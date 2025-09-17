Com palestras e atividades práticas, evento em Caxias do Sul busca conscientização sobre a preservação das abelhas sem ferrão

Na foto, Ivanir Nicchetti de Campos, presidente da Assermel. Antônio Machado / Divulgação

Preservar as espécies de abelhas sem ferrão é o foco principal do 2º Simpósio Serrano de Meliponicultura, que ocorre de sexta-feira (19) a domingo (21) em Caxias do Sul. O evento gratuito é organizado pela Associação Serrana de Meliponicultores (Assermel) e será na UCS.

— Temos que preservar e manter as nossas abelhas nativas, porque sem abelhas não tem alimento, e sem alimento não tem vida. Procuramos mostrar para o público que nós precisamos cuidar da nossa biodiversidade. Temos no mundo em torno de três mil espécies de abelhas sem ferrão, no Brasil em torno de 300, no Rio Grande do Sul são 24 espécies cadastradas. A grande maioria da população não as conhece e nunca as viu — explica Ivanir Nicchetti de Campos, presidente da Assermel.

O Simpósio contará com uma programação diversificada, incluindo palestras de especialistas, oficinas práticas, exposição e venda de enxames, meliprodutos e orquídeas. Entre as atividades está a exposição de como fazer as chamadas iscas de garrafa pet para capturar os enxames, oficinas de transferências das casas provisórias para as caixas definitivas, além da divisão de enxames.

O evento também busca dar condições aos meliponicultores para se fortalecerem no segmento. Além disso, quer conscientizar os produtores rurais sobre a importância das abelhas na polinização de frutas e flores para garantir mais qualidade:

— Se eu tiver um meliponicultor forte, consciente e fazendo o trabalho dele, nós vamos ter abelhas, porque serão preservadas.

Entre os palestrantes confirmados estão Rafael Gehrke, que abordará a importância das abelhas na recuperação ambiental, Luis Fernando Wolff apresentará uma pesquisa sobre a meliponicultura orgânica, Patrícia Nunes Silva falará sobre as mudanças climáticas e abelhas invasoras e os impactos em abelhas nativas, Flávio Flores Pires trará a legislação sobre as abelhas sem ferrão e Nadilson Roberto Ferreira explanará sobre a meliponicultura sintrópica.

— Nós temos, a cada ano, uma novidade no clima: ou é excesso de chuva, ou de frio, de calor, e isso tem prejudicado muito o desenvolvimento das abelhas, a criação e a multiplicação dos enxames na natureza. Com a enchente (de 2024), todos os enxames que estavam nessa região e que estavam na altura onde a água chegou, se perderam. Muitas árvores foram levadas, muitas caixas de abelhas foram levadas e muitos meliponicultores perderam a sua criação — afirma Campos.

Confira a programação:

Sexta-feira (19)

9h: Palestra "Muito além do mel: as abelhas na evolução e diferenciação dos sistemas agrários", com Rafael Gehrke, do MOV - Movimento de Proteção Ambiental;

10h: Palestra "Conversão para a Produção Orgânica de Mel, Cera, Geoprópolis e Novas Colônias”, com Luis Fernando Wolff, Doutor em Recursos Naturais e Gestão Sustentável e pesquisador em Abelhas e Polinização da Embrapa Clima Temperado;

12h: Intervalo para almoço;

14h: Palestra "Bioacústica aplicada a abelhas sem ferrão: comportamento e padrões sonoros em colmeias”, com Alex Otesbelgue;

15h: Palestra “Legislação sobre abelhas nativas sem ferrão”, com Flávio Flores Pires, da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA/RS);

16h: Palestra “O que você entende por meliponicultura sintrópica? Como criar sistemas harmônicos nesse processo? O que é um meliponário sustentável? Vamos mergulhar nesse universo?”, com o engenheiro agrônomo Nadilson Roberto Ferreira, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAPI);

17h: Abertura oficial com imprensa e autoridades.

Sábado (20)

10h: Abertura da feira (oficinas e comércio de produtos);

10h: Oficina “Transferência de isca para caixas definitivas - Construção de iscas, montagem e captura de Abelhas Nativas sem Ferrão”;

11h: Oficina “Divisão de enxames”;

12h: Intervalo para almoço;

14h: Oficina “Transferência de isca para caixas definitivas - Construção de iscas, montagem e captura de Abelhas Nativas sem Ferrão”;

15h: Oficina “Divisão de enxames”;

18h: Encerramento.

Domingo (21)

10h: Abertura da feira (oficinas e comércio de produtos);

10h: Oficina “Transferência de isca para caixas definitivas - Construção de iscas, montagem e captura de Abelhas Nativas sem Ferrão”;

11h: Oficina “Divisão de enxames”;

12h: Intervalo para almoço;

14h: Oficina “Transferência de isca para caixas definitivas - Construção de iscas, montagem e captura de Abelhas Nativas sem Ferrão”;

15h: Oficina “Divisão de enxames”;

17h: Encerramento;

Observação: as palestras serão realizadas no UCS Cinema.

Serviço