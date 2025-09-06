Economia

Na próxima quarta-feira
Notícia

Com mais de 20 palestrantes, Let's Marketing, em Caxias do Sul, busca engajar empresários e capacitar profissionais da região

Nomes nacionalmente conhecidos como Beatriz Guarezi e Rafael Kiso estarão presentes, além da jornalista Letícia Duarte, analista de Conteúdo Global no Spotify e que hoje mora em Nova York. Expectativa é de receber mil participantes

Marcos Cardoso

