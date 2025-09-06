Com mais de 20 palestrantes, Let's Marketing, em Caxias do Sul, busca engajar empresários e capacitar profissionais da região

Evento será dividido em cinco trilhas de conteúdo. Julio Soares / Divulgação

Como a missão capacitar profissionais com o que há de mais relevante no cenário nacional, além de engajar empresários da Serra sobre a importância do marketing para o desempenho das suas empresas e negócios, o Let’s Marketing, promovido pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) chega na quarta edição.

Realizado na próxima quarta-feira (10), tem também como objetivo superar o público participante dos últimos três anos — de 250 pessoas na primeira edição, a meta agora é alcançar 1 mil.

O tema deste ano, A regra do jogo mudou: o marketing chegou ao próximo nível, reforça a intenção de provocar novas reflexões sobre o papel estratégico do setor no cenário atual para que empresas da região se tornem mais competitivas nacional e internacionalmente.

Com isso, grandes nomes do cenário nacional, como Beatriz Guarezi, especialista em branding e criadora da newsletter Bits to Brands, e Rafael Kiso, um dos principais influenciadores de marketing digital do Brasil, estão confirmados. A jornalista Letícia Duarte, atualmente gerente para a América Latina do Report for the World e analista de Conteúdo Global no Spotify, e que mora em Nova York, também está confirmada.

Dessa forma, os conteúdos foram divididos em cinco trilhas, com temas que vão de tendências em comunicação, branding, inteligência artificial, ciência de dados, desenvolvimento de lideranças, redes sociais, fotografia e vídeo, gestão de crises, moda e posicionamento, felicidade nas organizações, SEO, marketing de conteúdo, vendas, tráfego pago, além de cases de marca e carreira.

— São temas complementares. Temos coisas super avançadas, como o Guilherme De Bortoli, que vai falar sobre como as marcas podem produzir conteúdo para serem consideradas na elaboração das respostas da inteligência artificial — aponta Ricardo Dini, Head do evento e Diretor de Marketing da CIC.

O Let’s Marketing, nesta quarta edição, quer promover uma evolução e amadurecimento do mercado local ao estimular novas formas de pensar o marketing. Tudo isso, conforme Dini, passa pela capacitação dos profissionais da área, mas, também, pela mudança de postura dos empresários:

— As empresas de Caxias do Sul, 15 anos atrás, exportavam o dobro do que exportam hoje, ou seja, nos últimos 15 anos o desempenho de exportação de todas as empresas caiu pela metade, isso significa que estamos menos competitivos enquanto empresas da região no cenário internacional. Precisamos chamar atenção dos empresários em mudar essa percepção de valor em relação ao marketing, porque é o profissional de marketing que vai desenvolver inteligência de mercado para não ficar tão vulnerável.

Além das palestras e conteúdos, os participantes poderão aproveitar oficinas técnicas e práticas ao longo do dia. Para fechar a programação, o evento se encerra com um happy hour, para integração e networking dos participantes.

Os ingressos já estão à venda, com valores entre R$ 200 e R$ 400. Os tíquetes podem ser adquiridos de forma online até terça-feira (9) e presencial até o dia do evento.

Todas as marcas têm valor

O valor e o significado colocado em um produto ou serviço: é assim que Beatriz Guarezi define o branding, área em que é especialista e atua há 10 anos. Natural de Florianópolis, hoje ela mora em São Paulo e é um dos nomes confirmados no Let’s Marketing com a palestra A era da retenção, que ocorre às 13h30min no restaurante Sica.

Conforme Beatriz, uma das primeiras missões das empresas é justamente entender as necessidades dos possíveis consumidores e qual o valor do que vai entregar para eles.

— Uma vez que tenho clareza disso, é esse o valor que tenho para entregar, como eu faço que a pessoa perceba, isso é branding! Eu vou ter uma marca que pode ter um nome ou outro, uma cor ou outra, estar em um canal e não em outro, tudo isso vai facilitar com que a pessoa perceba o valor que você está tentando vender para ela. Branding é a construção dessa percepção, de preferência o mais rápido possível — explica Beatriz.

Palestra "A era da retenção", com Beatriz Guarezi, será às 13h30min no restaurante Sica. Marcela Muller / Divulgação

Em Caxias do Sul, ela vai apresentar um pouco do seu conhecimento e história de uma década no setor. Ela é a fundadora da Bits to Brands, uma plataforma educacional com conteúdos em diversos formatos, como newsletter, redes sociais, podcasts, workshops e palestras.

Uma das frentes que Beatriz tem se dedicado a estudar é a relação das marcas centenárias e a chamada “economia da atenção”:.

— O que faz uma marca sobreviver ao tempo? Como equilibramos o valor do nosso trabalho com a quantidade de assuntos e coisas acontecendo ao mesmo tempo? E além dessa lógica do tempo, tem uma coisa que gosto de olhar e convidar as pessoas a olhar que é o comportamento cada vez mais online da sociedade, estamos sempre conectados.

Beatriz é enfática ao afirmar que todas as marcas têm valor. No entanto, tem percebido que muitos empresários, e até mesmo profissionais do marketing, tem o receio de investir no branding. Já por outro lado, algumas empresas, mesmo que líderes de algum mercado, acabam deixando suas marcas envelhecerem, e, para ela, é fundamental a atualização aos dias atuais.

— Muitas vezes, para o pequeno é mais importante ter uma marca que te posiciona como grande e estruturado, uma marca profissional, do que ter uma marca improvisada enquanto tu vais tentando convencer as pessoas. Vejo muita gente fazer isso, principalmente negócios de vendas B2B (de empresa para empresa) ou prestação de serviço. Quando você está contratando, especialmente uma prestação serviços mais longa, a premissa básica é confiança, será que posso confiar nessa empresa?

Programação

Trilha 1

13h30min às 14h15min – Oficina

Palestrante: Dario Amorin

Título: A venda B2B do futuro: como a tecnologia está mudando o jogo.

Local: Auditório Simecs

13h30min às 14h15min – Palestra

Palestrante: Fábio Langer

Título: Oceano Azul do Marketing Digital: como criar diferenciação real antes que o mercado te engula.

Local: Espaço Gourmet

13h30min às 14h15min – Palestra

Palestrante: Beatriz Guarezi

Título: A era da retenção

Local: Restaurante Sica

13h30min às 14h15min – Oficina

Palestrante: Leno Almeida

Título: não informado

Local: Sala 1 e 2

13h30min às 14h15min – Palestra

Palestrante: Jaqueline Hartmann

Título: Como bons relacionamentos constroem marcs fortes e resultados consistentes.

Local: Auditório CIC

Trilha 2

14h30min às 15h15min – Oficina

Palestrante: Daniel Borelli

Título: O marketing mudou. A liderança também.

Local: Auditório Simecs

14h30min às 15h15min – Palestra

Palestrante: Raíssa Ferreira

Título: Imagem e Comunicação – como usar a Moda e o Estilo como ferramenta de uma narrativa potente e instantânea para Negócios com Identidade

Local: Espaço Gourmet

14h30min às 15h15min – Palestra

Palestrante: Rafael Kiso

Título: O Algoritmo do Instagram para os Negócios

Local: Restaurante Sica

14h30min às 15h15min – Oficina

Palestrante: Guilherme Reolon

Título: Felicidade é a nova regra do jogo

Local: Sala 1 e 2





14h30min às 15h15min – Palestra on-line

Palestrante: Letícia Duarte

Título: Histórias que constroem pontes: como o jornalismo me levou de Caxias a Nova York.

Local: Auditório CIC

Trilha 3

15h30min às 16h15min – Case

Palestrantes: Caroline Albé e Matsuo

Título: Co-Desing & Co-Branding: O Poder COlaborativo.

Local: Auditório Simecs

15h30min às 16h15min – Palestra

Palestrante: Isabela Borges

Título: Como criar conteúdo constrói uma marca inesquecível

Local: Espaço Gourmet

15h30min às 16h15min – Palestra

Palestrante: Galileu Nogueira

Título: Branding em Novos Tempos: IA como co-pilota criativa

Local: Restaurante Sica

15h30min às 16h15min – Oficina

Palestrante: Diana Lima

Título: Desenvolvimento ESG: Resultado / reputação / retorno financeiro

Local: Sala 1 e 2

15h30min às 16h15min – Palestra

Palestrante: Lucas Lermen

Título: Tecnologia X Conexão na Era da Inteligência Artificial

Local: Auditório CIC

Trilha 4

16h30min às 17h15min – Oficina

Palestrantes: Alexandre Tessari e Carlos Dall’Agno

Título: não informado

Local: Auditório Simecs

16h30min às 17h15min – Palestra

Palestrante: Maria Eduarda Fortuna

Título: Venda mais com vídeo.

Local: Espaço Gourmet

16h30min às 17h15min – Palestra

Palestrante: Lucas Renault

Título: Tráfego Pago

Local: Restaurante Sica

16h30min às 17h15min – Oficina

Palestrantes: Angelo Borges e Tiago Rossi

Título: Arquitetura de Marca

Local: Sala 1 e 2

16h30min às 17h15min – Palestra

Palestrante: Guilherme De Bortolli

Título: Sua Marca desapareceu na prateleira da IA?

Local: Auditório CIC

Trilha 5

17h30min às 18h15min – Oficina

Palestrante: Beatrice Fateixa

Título: Reinvenção pelo Desing: a visão que cria futuro.

Local: Auditório Simecs

17h30min às 18h15min – Oficina

Palestrante: Anik Suzuki

Título: Reputação decidirá o jogo em 2026.

Local: Espaço Gourmet

17h30min às 18h15min – Palestra

Palestrante: Alice Bastos Neves

Título: Ressignifique-se: Histórias para sua vida.

Local: Restaurante Sica

17h30min às 18h15min – Oficina

Palestrante: Ricardo Stein

Título: Do Instinto ao Insight – Como a IA transformou o marketing em ciência de dados.

Local: Sala 1 e 2

17h30min às 18h15min – Palestra

Palestrante: Diandra Santos

Título: Segredinhos sujos do Marketing

Local: Auditório CIC

Serviço