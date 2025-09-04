Com gestão de energia renovável, empresa caxiense lança solução para reduzir conta da luz

Anael de Medeiros, sócio-fundador da Eletrodara, de Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Em meio às altas tarifas de energia elétrica registradas neste segundo semestre, uma empresa de Caxias do Sul promete uma redução na conta de luz. A Eletrodara, com sede no TecnoUCS, lançou um negócio de gestão de energia. Segundo os representantes dessa solução, a fatura pode ficar cerca de 12% a 15% mais barata com a solução oferecida.

Como explica um dos sócios fundadores, Anael de Medeiros, a cooperativa de energia, na prática, conecta o consumidor a produtoras de fontes renováveis. O investimento do cliente, como garante Medeiros, é zero. A solução serve tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

A Eletrodara tem também como sócios Josemar Karvaski, Guilherme Saraiva e Cristian Carminatti.

— As pessoas perguntam onde é que está a pegadinha? A nossa remuneração vem da usina. Como é que damos esse desconto? Temos as usinas. Os investidores constroem essas usinas e essa energia que gera, o dono da usina não sabe para quem vender. É por isso que nasce a cooperativa. A cooperativa tem essa licença para operar com a usina e o cliente final — explica o sócio-fundador.

De acordo com o administrador, o desconto chega a 20% na energia injetada. O cliente não precisa instalar estruturas como placas solares ou realizar obras. A adesão se dá por contrato com a Eletrodara e comunicação à concessionária de energia sobre a mudança de fornecimento (no caso de Caxias do Sul, a RGE). As concessionárias têm até 60 dias para fazer a alteração.

— O cliente não precisa colocar placa. Não precisa fazer obra civil. Não precisa investir nada para isso. O cliente vai ter esse benefício de 20% de desconto na energia injetada e não vai precisar investir um real — garante Medeiros.

A partir da mudança, o consumidor passa a receber duas faturas: a da RGE, com as taxas obrigatórias, e a da empresa, com o desconto da energia.

A solução, segundo o sócio-fundador, é baseada na Lei 14.300/2022. A empresa atua no Rio Grande do Sul e tem planos de expansão para Santa Catarina e Paraná nos próximos meses.

Amenizando o aumento

Entre junho e agosto, como mostrado pelo Pioneiro, o valor da tarifa assustou os consumidores de Caxias. Além da bandeira tarifária vermelha no patamar 2, o que significa um aumento de R$ 4,46 para R$ 7,87 adicionais a cada 100 kW/h consumidos, definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foi o momento em que houve o reajuste anual de 14,11% para os clientes residenciais.

Somado a isso, Cristian Carminatti relembra que o consumo de energia é naturalmente maior nos meses de inverno.

— Na contramão desse aumento, injetamos a energia renovável. Nós temos as fazendas, que geram uma energia limpa e por ser uma energia sustentável, chega mais barata para o cliente final — relembra Carminatti.



