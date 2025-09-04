Economia

Com gestão de energia renovável, empresa caxiense lança solução para reduzir conta da luz

Com sede no TecnoUCS, Eletrodara oferece fornecimento de energia elétrica de usinas para o consumidor final. Redução, segundo a empresa, é de até 20% no consumo e de cerca de 12% a 15% no valor da fatura

Bruno Tomé

