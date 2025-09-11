Com expectativa de receber mais de 10 mil visitantes, ExpoAgro de Antônio Prado ocorre no fim de setembro

Soberanas de Antônio Prado, Ingrid Lodi Barison (ao centro), Ana Julia Cavazzola (à direita) e Amanda Falavigna (à esquerda) convidam para o evento. Terra do Galo Positiva / Divulgação

Antônio Prado se prepara para mais uma edição da ExpoAgro, feira de agronegócio que ocupará o Centro de Eventos do município nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Os três dias de feira contemplam uma programação que contará com painel sobre frutas, palestra sobre pecuária, encontro sobre protagonismo feminino, jovens no agro e as tendências do mercado global. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Ao todo, a organização estima que 10 mil pessoas devam passar pela ExpoAgro durante os três dias. A feira contará com mais de 80 expositores do setor agrário com maquinários, implementos, consultorias, insumos, instituições financeiras, espaço para agroindústrias e gastronomia.

Leia Mais Comitiva da UFRGS visita prédios em Farroupilha e Caxias do Sul

A feira oferecerá, também, uma programação diversificada com rodadas de negócios (pitchs), lançamentos de produtos e demonstrações de drones.

Na abertura, na sexta-feira (26), estudantes participam do Encontro Jovens no Agro. Durante a manhã, irão assistir uma palestra sobre ‘Liderança jovem no Agro’ e também sobre ‘Inovação no Campo’.

À tarde, além do cenário do turismo apresentado pela rota Assenovit, o Encontro das Mulheres falará sobre protagonismo feminino, além de oferecer uma oficina gastronômica para o público.

No sábado (27), a programação terá palestras com foco técnico. Um dos painelistas confirmados é Vinicius Bortolozzo, que falará sobre o melhoramento genético focado em altos rendimentos na pecuária de corte. Na 48º Expointer, a Cabanha Bortolozzo foi a campeão da raça Angus com o touro Bortolozzo TE80 Bruce IA05 Architec. Também recebeu o título de grande campeão com a raça Hereford.

Ainda no sábado, o evento focará na relação entre o agronegócio local e o mercado global, com Flávio Demori Gozzi e Mateus Ghinzelli Riva abordando a união no mercado hortifrutigranjeiro e a gestão de riscos no agronegócio.

Confira a programação completa

Sexta-feira, dia 26 de setembro

8h45 – Abertura Oficial – Visitação à exposição

Abertura Oficial – Visitação à exposição 9h – Liderança jovem no Agro: Propósito Dentro e Fora da Porteira

Palestrante: Fernanda Gehling - produtora rural e presidente da Comissão de Novas Lideranças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

9h45min – Programa Inovação Campo

Palestrante: Vitor Rodrigo de Morais Cora - estudante de Gestão de Cooperativas. Ganhou destaque mundial ao desenvolver um biodigestor que transforma dejetos dos bovinos em biofertilizantes

10h15min - Espetáculo Mágica Kadabra - Vivandeiros da Alegria

- Espetáculo Mágica Kadabra - Vivandeiros da Alegria 11h30min - Pitch Empresarial - palco 2

Pitch Empresarial - palco 2 12h - Almoço no Parque

- Almoço no Parque 13h - Apresentação da Rota Turística Encosta do Vinho – palco 2

Tema: Conectando vinhos e pessoas da Região Superior do Nordeste da Serra Gaúcha

Palestrantes: Cibele Pitti Camana e Crislaine Guerra - Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti)

13h30min - Encontro de Mulheres – palco 1

14h - Mulheres imperfeitas e por isso ilimitadas. Palestrante: Kiona Ames – Psicóloga e gestora de pessoas

Mulheres imperfeitas e por isso ilimitadas. Kiona Ames – Psicóloga e gestora de pessoas 14h50min - Espetáculo Nona Gema – Os segredos da Longevidade - Vivandeiros da Alegria

Espetáculo Nona Gema – Os segredos da Longevidade - Vivandeiros da Alegria 15h40min – Oficina gastronômica Fenamassa/Moinho Nordeste

– Oficina gastronômica Fenamassa/Moinho Nordeste 17h30min – Cerimônia de Abertura Oficial – palco 1

– Cerimônia de Abertura Oficial – palco 1 18h30min – Trio Estampa Gaúcha – palco 2

– Trio Estampa Gaúcha – palco 2 19h30min – Jantar no Parque

– Jantar no Parque 20h – Show Banda Porto do Som

– Show Banda Porto do Som 22h – Fechamento do parque

Sábado, dia 27 de setembro

9h – Abertura do Parque – Visitação à exposição

– Abertura do Parque – Visitação à exposição 10h30min – Cenários da Agropecuária – palco 2

Tema: Herbicidas de Pastagem como Ferramenta para uma Pecuária de Baixo Carbono

Palestrante: Elodir Schernoski – engenheiro agrônomo e representante na Linha de Pastagem da Corteva Agriscience

Tema: Melhoramento genético voltado a altos rendimentos na pecuária de corte

Palestrante: Vinicius Bortolozzo - engenheiro agrônomo e socio-proprietário da Cabanha Bortolozzo

12h – Almoço no Parque

– Almoço no Parque 12h30min - Pitch Empresarial – palco 2

- Pitch Empresarial – palco 2 13h às 15h - 2º Painel sobre Frutas

Mediador: Felipe Tessaro – Engenheiro Agrônomo

Tema: Nutrição e manejo eficiente no controle das principais pragas e doenças dos citros

Palestrante: Cleber Renato Zortea – Mestre em Educação do Campo e socio-administrativo na Zortea Consultoria Agronômica

Tema: Doenças de Solo em Videiras e Frutíferas: Desafios e Estratégias de Manejo

Palestrante: Mateus Maziero – engenheiro agrônomo e técnico de campo para fruticultores

Tema: Eficiência Produtiva em Pomares de Caroço: Porta-enxertos e Manejo Moderno

Palestrantes: Gianfranco Perazzolo – engenheiro agrônomo e sócio da Giro Técnico Assistência

Tiago Afonso de Macedo – engenheiro agrônomo, doutor em Produção Vegetal e gerente comercial na empresa Agromillora Produção e Comércio de Mudas Vegetais

15h15min - Agronegócio Local, Mercado Global

Tema: Do Pomar ao Futuro: União que Move o Mercado

Palestrante: Flávio Demori Gozzi – empresário e inovador no setor hortifrutigranjeiro.

Tema: Gestão dos Riscos e Oportunidades no Atual Cenário do Agronegócio

Palestrante: Mateus Ghinzelli Riva – diretor da Granocor Agronegócios

16h30min – Águas que geram progresso – Case Vale do São Francisco

Palestrante: João Santana Tosta – engenheiro agrônomo e analista em Desenvolvimento Regional da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba)

18h30min – Acústico Mateus Boff - palco 2

– Acústico Mateus Boff - palco 2 19h – Jantar no Parque

– Jantar no Parque 20h – Show nacional Leo Pain

– Show nacional Leo Pain 22h – Fechamento do Parque

Domingo, dia 28 de setembro