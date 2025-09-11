Economia

Conexão Serra e Campo
Notícia

Com expectativa de receber mais de 10 mil visitantes, ExpoAgro de Antônio Prado ocorre no fim de setembro

Feira de agronegócio ocupará o Centro de Eventos do município nos dias 26, 27 e 28, com entrada e estacionamento gratuitos

Gabriela Alves

