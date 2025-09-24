Com contenção de gastos, Secretaria de Gestão e Finanças de Caxias tenta reduzir o déficit previsto de R$ 80 milhões

Secretário Gilberto Galafassi (E) na audiência pública convocada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo da Câmara de Vereadores, nesta quarta (24). Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

As contas da prefeitura de Caxias do Sul seguem em contingência, mas ainda não há uma crise financeira no município. A afirmação é do secretário municipal de Gestão e Finanças, Gilberto Galafassi. Com um déficit previsto de R$ 80 milhões até o fim de 2025, exposto pelo prefeito Adiló Didomenico ainda no dia 15 de setembro, o valor ainda é visto como "positivo" quando comparado com o que era estimado em janeiro, de R$ 230 milhões.

De acordo com o secretário, a orientação entre as pastas é de adequações financeiras para evitar gastos extras, como horas extras e viagens.

— Quando a gente apresentou o primeiro fluxo no início do ano, projetava um déficit bem maior, porque os empenhos que estavam previstos eram muito maiores do que aquilo que foi sendo realizado. A cada mês estamos buscando diminuir as despesas no que está no nosso alcance — destacou Galafassi.

Ainda, o responsável pela pasta frisou a expectativa de que consigam reduzir ainda mais o déficit.

— A expectativa que agora, quando a gente feche setembro, até porque nós tivemos uma arrecadação melhor, esse valor consiga se mostrar um pouco menor. É uma projeção que a gente fez, não necessariamente se realizará, mas estamos tomando medidas nas origens de despesas que impactem dentro deste ano, para que esse déficit não se aumente — salientou o secretário.

Contudo, quando o prefeito Adiló citou o déficit, salientou os gastos expressivos na saúde e educação. Segundo ele, houve um o aumento da demanda por serviços públicos, principalmente, por conta da imigração. Ele divulga números como a inserção de 2 mil crianças na rede municipal de ensino após o término do período de matrículas e a emissão de 50 a 100 cartões SUS por semana no município.

Galafassi sugeriu que esse crescimento da imigração pode estar relacionado ao assistencialismo ofertado na cidade.

— A minha suposição é de que as pessoas vêm porque elas são plenamente atendidas. É essa a impressão que nos dá. Por que emite cartão? Porque vem gente para cá. Por que aumenta a escola? Porque vem gente para cá. Por que tem 1.040 pessoas na rua? Porque é uma cidade onde as pessoas vêm, param ali na frente, pedem o dinheiro, dormem em abrigo toda noite. Muitas assistências. A pessoa vai morar numa cidade que não tem nada? Não — opiniou o secretário.

Além disso, reforçou como Caxias é referência para saúde de 49 municípios da região e que diz que isso "pesa" nas contas, dado que não chegam recursos suficientes dos governos estadual e federal.

Caso Magnabosco também pede cautela

O acordo fechado entre a prefeitura e os representantes dos credores em julho definiu o pagamento de 132 parcelas durante 11 anos, no valor mensal de R$ 3,4 milhões, com atualização anual pela Taxa Selic (taxa básica da economia brasileira). Dessa forma, o montante final resultou em R$ 395,8 milhões, mais R$ 59,3 milhões de honorários, o que significou uma redução de cerca de R$ 600 milhões da dívida inicial — que era estimada em quase R$ 1 bilhão — e 50% dos honorários.

Contudo, com a aprovação da Emenda Constitucional 136, a medida, promulgada em 6 de setembro pelo Congresso Nacional estabelece um indexador de juros mais baixo que a Taxa Selic, utilizada no acordo, e foi criada com o objetivo de aliviar a situação fiscal de municípios, estados e União. Devido a essa novidade, o processo de finalização do acordo foi interrompido pela gestão Adiló, para avaliar o cenário com a nova lei.

No entanto, o setor financeiro ainda precisa trabalhar com a possibilidade das parcelas mensais.

— São necessários novos cálculos e análises para poder entender se é o momento ou se é essa forma que tem que fazer. Então, sim, a dívida está dentro do nosso escopo como obrigação de município. Ela impacta porque qualquer centavo, qualquer real que você tira no corrente daqui, ele aperta mais as outras coisas. Então, vamos supor que fechou o caso. A gente vai ter que pagar as parcelas. Tudo bem, mas isso vai tirar a capacidade. Então, essa é a preocupação, mas a gente ainda está analisando a melhor opção — reforçou Galafassi.

LDO 2026 é apresentada com aumento de 8% comparado a 2025

Durante audiência pública convocada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo (CDEFCOT) da Câmara de Vereadores ontem, foi apresentado o projeto de lei (PL) 210/2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias (LDO) para 2026. Com um aumento de 8% quando comparado com a LDO de 2025, o valor previsto para o próximo ano é de cerca de R$ 4 bilhões.

Para a programação de diretrizes orçamentárias para 2026, quanto a despesas por órgãos, especifica: