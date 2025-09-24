Economia

Cofres públicos
Notícia

Com contenção de gastos, Secretaria de Gestão e Finanças de Caxias tenta reduzir o déficit previsto de R$ 80 milhões

Titular da pasta, Gilberto Galafassi diz que a prefeitura ainda vê esse montante como "positivo" quando comparado com o estimado em janeiro, de R$ 230 milhões

Renata Oliveira Silva

