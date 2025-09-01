Com clima favorável e passada a febre do morango do amor, preço da fruta reduz 34% em Caxias

Maior oferta da fruta diminiu os preços nos mercados de Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

A proximidade da primavera, com dias mais longos e quentes, aceleraram o amadurecimento do morango produzido na Serra e o preço da fruta em Caxias do Sul começa a baixar depois de registrar aumentos significativos no início de agosto.

As previsões da Emater se confirmaram e as condições climáticas permitem que setembro comece com mais oferta de morangos. Paralelamente ao clima, a procura da fruta, em comparação com as últimas semanas, é menor, e contribuiu para a redução no preço.

Quando a febre do morango do amor – doce feito com a fruta caramelizada – iniciou, confeitarias e docerias precisaram ser abastecidas pela produção de fora, principalmente de Minas Gerais. O cenário mudou e agora os mercados voltam a oferecer a fruta produzida no Estado.

Na primeira cotação de agosto, a Ceasa Serra anunciava a bandeja de 250 gramas por R$ 12,31, o preço mais alto dos últimos anos. A cada semana o valor baixou em média R$ 1,50 e fez a bandeja na última cotação do mês custar R$ 8,13. A redução é de 34%.

O preço, segundo o gerente técnico operacional da Ceasa Serra, Marcelo Bufon, deve baixar ainda mais. Isso porque, no mesmo período do ano passado, por exemplo, a mesma porção de morangos custava R$ 4,63 pela cotação da Ceasa.

O valor, de acordo com Bufon, que também produz morangos em Vila Seca, depende do calibre do fruto. Ou seja, quanto maior, mais caro:

— Atualmente, o quilo em média custa R$ 15. Mas o morango extra vai de R$ 17 a R$ 18. O médio é vendido a R$ 15 e o pequeno, a R$ 13. A fruta da região ainda vai melhorar bastante. O mercado que ainda cobra R$ 20 a bandeja aproveita a reta final e busca o cliente desavisado que ainda não sabe que baixou o valor.

No bairro Colina Sorriso, fruta era vendida a R$ 7,99 no último domingo (31). Ulisses Castro / Agencia RBS

A queda no valor é um alívio para o consumidor e para as confeitarias. Da Doceria Luka, Carla Xavier de Lima não entrou na onda de caramelizar a fruta, mas sofreu as consequências da alta procura em outras receitas e chegou a pagar R$ 65 por pouco mais de um quilo do morango.

— Era um público diferente, que ligava até de madrugada para perguntar se tínhamos. Quando dizia que não, parecia que éramos de outro planeta, que não aproveitamos para lucrar. Mas sofremos as consequências. O preço mais que dobrou e a oferta era limitada. Era uma briga atrás de morango, chegamos a tirar receitas com a fruta do cardápio, porque não se encontrava e, se utilizasse, teria de dobrar o valor da minha sobremesa — conta.

O fornecedor de Carla produz a fruta em Otávio Rocha, distrito de Flores da Cunha, que na época precisou acionar as fazendas parceiras mineiras para fazer as vendas. Com a adequação do clima e do consumo nos últimos dias, Marcelo Galiotto conta que o movimento se inverteu e agora é ele quem manda os frutos para Minas Gerais:

— Tivemos problemas com as geadas, que congelaram as plantas, que já abaixo de 10°C não florescem, e em um período que coincidiu com o morango do amor. Como trabalhamos com parceiros de Minas, buscamos a fruta lá, agora vamos fazer o contrário, porque se a temperatura passa dos 30°C a planta também não produz e é o caso deles.