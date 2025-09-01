Economia

Com clima favorável e passada a febre do morango do amor, preço da fruta reduz 34% em Caxias

No início do mês de agosto, a bandeja na Ceasa Serra custava R$ 12,31; na última cotação de agosto, o valor diminuiu para R$ 8,13 e a tendência, por conta da maior oferta, é de que diminua ainda mais

Pedro Zanrosso

