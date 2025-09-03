Cesta básica de Caxias do Sul tem aumento de R$ 4 em julho

Alface foi o produto com a maior alta de preço em julho. Ceasa/RS / Divulgação

A cesta básica de julho teve aumento de 0,26%, em comparação com junho, em Caxias do Sul. A alta foi divulgada nesta quarta-feira (3) pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O valor passou de R$ 1.541,03 para R$ 1.545,06 – elevação de R$ 4,03.

Conforme a pesquisa, a alta se deu especialmente pela variação dos preços dos produtos de alimentação. Os principais foram alface (37,19%), apresuntados (17,02%), pão de forma (12,37%), leite condensado (11,01%) e tomate (8,67%).

Já os produtos não alimentares apresentou uma variação negativa de 0,714%, passando de R$ 250,89 para R$ 249,10.

Entre as reduções, as principais ficaram com a batata-inglesa (-36,52%), a cebola (-29,09%), o absorvente externo (-16,52%), a maçã nacional (-13,56) e a massa com ovos (-8,82%).

O Ipes também divulgou o Índice de Preços ao Consumidor de Caxias do Sul (IPC) de julho, indicando uma elevação nos preços de 0,22% em relação a junho. Com o resultado, a variação percentual acumulada do IPC-IPES nos últimos 12 meses alcançou 6,12%, correspondendo a um aumento médio mensal no período de 0,50%.