Cesta básica de Caxias do Sul registra redução de R$ 5,38 em agosto

De R$ 1.545,06 em julho, o valor passou para R$ 1.539,68. Os produtos que impulsionaram a queda foram alface, tomate, mamão, feijão preto e presuntados 

