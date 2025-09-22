Cesta básica de Caxias do Sul registra redução de R$ 5,38 em agosto

Mamão registrou uma queda de -12,16% Porthus Junior / Agencia RBS

A cesta básica de Caxias do Sul registrou queda no mês de agosto, passando para R$ 1.539,68, representando uma redução de R$ 5,38 em relação ao mês anterior, quando custava R$ 1.545,06. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (22) pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

No período avaliado, dos 47 produtos que compõem a cesta, 25 aumentaram de preço, 20 tiveram variação negativa e 2 permaneceram inalterados. Entre eles, os de maior alta no mês foram a batata-inglesa (32,82%), a cebola (20,54%), o absorvente externo (19,83%), a cerveja (12,29%) e a maionese (9,40%).

Já as reduções ficaram para os itens como alface (-24,46%), tomate (-12,53%), mamão (-12,16), feijão preto (-11,69) e presuntados (-10,22).





O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Caxias do Sul, também apurado pelo Ipes, indica uma elevação nos preços de 0,20% em agosto, contra uma alta de 0,22% do mês anterior.