CDL lança campanha para ajudar empresas a recuperar dívidas de consumidores em Caxias

66,9% dos débitos do caxiense são com instituições financeiras. Porthus Junior / Agencia RBS

Os mais de 140 mil inadimplentes de Caxias do Sul terão nova oportunidade de negociar as respectivas pendências financeiras com os credores.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) iniciou nesta terça-feira (2) a campanha Recupere seu Dinheiro, com o objetivo de mobilizar cerca de 1,1 mil empresas associadas para oferecer condições especiais de negociação.

A ação antecede o tradicional Feirão Quita Dívida, que será realizado entre 1º de outubro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.

Durante o mês de setembro, os empresários serão incentivados a cadastrar ofertas de descontos, parcelamentos e isenções de juros e multas para facilitar a recuperação de valores em aberto.

A expectativa é repetir o engajamento da edição anterior, que contou com a participação de empresas dos setores de comércio, serviços e indústria.

Mais de R$ 4 milhões recuperados em 2024

O feirão do ano passado, segundo a CDL, resultou na recuperação de mais de R$ 4,1 milhões em dívidas. Ao longo de 2025 já são R$ 3 milhões recuperados.

De acordo com a Pesquisa Trimestral de Inadimplência da CDL Caxias, em junho de 2025, 143.910 moradores estavam com dívidas atrasadas — um crescimento de 13,6% em relação ao mesmo período de 2024. O valor médio das dívidas é de R$ 5.985, sendo os bancos os principais credores (66,9%), seguidos por contas de água e luz (10%) e o comércio (9,4%).

Esse será o oitavo ano consecutivo do Feirão Quita Dívida e ocorre de 1º de outubro de 2025 a 1º de janeiro de 2026.

Só podem aderir ao Feirão as empresas associadas à entidade que têm os respectivos devedores registrados no sistema do SPC.

As pessoas interessadas em verificar se o nome está negativado podem efetuar uma consulta gratuita por meio do aplicativo ‘SPC Consumidor’, inserindo o CPF, ou diretamente na sede da CDL Caxias.

Raio X da dívida

● 143.910 pessoas físicas com dívidas no SPC Brasil (34,1% da população economicamente ativa do município, segundo o IBGE, ou seja, acima dos 10 anos).

● 13,6% de crescimento no número de inadimplentes em junho de 2025, em relação a junho de 2024.

● 2,51 dívidas em atraso, em média, por consumidor.

● R$ 5.985 é o valor médio das pendências, por pessoa.

● Adultos entre 40 e 49 anos têm o maior valor médio de dívidas (R$ 6.640).