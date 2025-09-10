Economia

Oportunidade
Notícia

Aula gratuita em Caxias oferece  capacitação para quem quer trabalhar no comércio; há vagas

Curso, uma parceria entre o Villagio Caxias e a prefeitura, ocorre no Centro de Capacitação e Comércio (CCC), junto ao Plaza Shopping

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS