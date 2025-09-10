Aula gratuita em Caxias oferece  capacitação para quem quer trabalhar no comércio; há vagas

Está disponível, em Caxias do Sul, mais uma oportunidade para quem procura por emprego na área do comércio. Desde a última terça-feira (10), uma parceria da associação dos lojistas do Villagio Caxias com a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo oferece cursos que capacitam para diferentes atuações na área.

Do atendimento ao apoio administrativo, os cursos de quatro horas são realizados no 2º andar do Centro de Capacitação e Comércio (Rua Sinimbu, 1.933). Ainda há vagas para os dois últimos módulos que ocorrem nesta quarta e quinta-feira das 14h às 18h.

Conduzidos pela presidente da associação de lojistas do Vilaggio, Luciana Nunes, as capacitações tratam sobre Liderança e Gestão de Loja e Apoio Administrativo e Operacional no Varejo. O curso desta quinta-feira é o que Luciana chama de retaguarda de loja, essencial para o bom funcionamento dos negócios:

— No momento em que a gente entrega esse conteúdo, estamos fazendo também uma atração de pessoas que tenham interesse nessas áreas, e também para que se sintam à vontade de começar uma carreira. O comércio precisa de pessoas dedicadas e que encontram no trabalho algo que faça sentido para elas.

A "grande dor" do lojista

Luciana é empreendedora e sócia-administrativa das lojas Kopenhagen. Representa a região Sul no Conselho Nacional da marca e nota a dificuldade em reter mão de obra. Também por isso se envolveu com o projeto que aproxima, no final das capacitações, os alunos aos empregadores.

— A grande dor do lojista é encontrar e reter mão de obra. Não precisa ter a habilidade ainda, mas é preciso ter uma certa facilidade para trabalhar com o público. Para empreender, o buraco é mais embaixo, precisa ter um perfil resiliente, que não queira fazer apenas para si, mas também para os outros — diz.