Abertas as inscrições para o intercâmbio de conhecimento empresarial da Mercopar 2025 em Caxias do Sul

Empresa de componentes elétricos Legrand é uma das que abrem as portas para visitas técnicas no município. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Estão abertas as inscrições para o intercâmbio de conhecimento empresarial da Mercopar 2025, por meio de visitas técnicas em empresas de Caxias do Sul. As vagas são limitadas e os interessados devem fazer a inscrição pelo site da feira. As visitas serão feitas no contraturno da feira, no período da manhã.

A atividade é voltada a empresários, executivos e profissionais da indústria, do meio acadêmico, dos poderes público e privado, desde que maiores de 18 anos, que desejam conhecer o polo industrial local. A Mercopar é uma das maiores feiras de inovação industrial da América Latina.

A organização da Mercopar espera cerca de 500 inscritos para as visitas técnicas, representando crescimento em relação aos último ano, quando foram 400 participantes.

As empresas já confirmadas e que receberão esses empreendedores para conhecerem os processos internos são: Arrow Mobility, Aço Peças Demore, Danfoss Power Solution, Eaton, Hidrover, Inova Sistemas Eletrônicos, Legrand e Metalúrgica Buzin.

— Há muito tempo acreditamos no poder da cooperação e das trocas entre empresas, por esse motivo sempre participamos de programas como o do turismo industrial. Esse tipo de ação oportuniza o aprendizado mútuo, a geração de negócios e o network entre empresas e empresários. Em 2024, recebemos empresários de vários lugares do Brasil, o que fortalece nossa marca e ajuda a atingir nossa visão de ser uma empresa reconhecida em todo território nacional, além de gerar insights quanto a novos negócios e ampliação do mercado de ação da empresa — observa Cíntia Buzin, diretora da Metalúrgica Buzin.

Neste ano, serão 20 opções de rotas para os participantes, sendo cinco por dia. Elas serão divididas em duas frentes: 16 serão visitas técnicas em indústrias e outras quatro estão inseridas um Roteiro de Inovação em instituições e centros de tecnologia.

Os empresários interessados em participar devem selecionar no site da Mercopar a data em que querem fazer a visita ou o roteiro de inovação e escolher o local.

— Nossa ideia é que eles possam ter contato com a indústria local, para conhecer histórias inspiradoras de empreendedores de sucesso, processos e inovação industrial. Quando uma empresa resolve abrir as portas e fazer essa parceria com a Mercopar, se abre para compartilhar boas práticas de gestão e fazer novas conexões. Por serem empresas de referência, os visitantes podem ter insights e implementar processos em seus negócios — analisa a gestora de Projetos do Sebrae RS e responsável pela organização das visitas técnicas, Liana Frosi Tessari.

Programe-se