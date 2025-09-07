7ª edição da ExpoSegh se encerra em Caxias do Sul com R$ 5 milhões em negócios 

Evento ocorreu no Centro de Feiras e Eventos do Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Alex Fernandes / Divulgação

A 7ª edição da ExpoSegh encerrou nesta terça-feira (2) superando expectativas: foram cerca de R$ 5 milhões em negócios, gerados a partir do evento. Um dos maiores encontros no setor da gastronomia, hotelaria e turismo da Serra, o evento, realizado na Centro de Feiras e Eventos do Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul, reuniu cerca de 1,9 mil visitantes.

Promovida pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) – Região Uva e Vinho, a feira contou com 60 expositores, 83 marcas e mais de 300 produtos e serviços das regiões Sul e Sudeste do país. Juntos, os expositores apresentaram uma ampla variedade de soluções, inovações e tendências para o setor.

Marcos Ferronatto, presidente do Segh Uva e Vinho, avalia que a feira vem crescendo com o passar dos anos e se consolida como um canal estratégico dentro do setor.

— Exemplo da nossa preocupação foi a mudança de data, com o intuito de nos posicionar ainda melhor para apresentar tendências, antecipar demandas de verão e festas de fim de ano e, assim, permitir que quem está à frente dos negócios planeje o futuro com mais segurança — pontua.

Outro destaque da feira foi o Espaço do Conhecimento, que trouxe curadoria de conteúdos voltados à gestão, inovação, turismo e gastronomia regional, com oficinas, degustações e talks com nomes como Rodrigo Bellora e Marcelo Marinho entre outros.

Ainda a ExpoSegh apresentou soluções tecnológicas e sustentáveis, como o carregador para veículos elétricos, produtos ecológicos de higiene e limpeza, uma ampla gama de produtos e equipamentos para restaurantes e hotéis, além de novidades como o aluguel de maquinário para operação profissional.











