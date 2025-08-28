Veículos elétricos ainda não aparecem entre seminovos comercializados em Caxias do Sul

Entre os zero quilômetro, elétricos demonstram regularidade nas vendas no Estado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com vendas regulares, os carros elétricos seguem como "queridinhos" no mercado de automóveis. O aumento da frota faz até com que, em algumas cidades, como Porto Alegre, os modelos passem a aparecer com mais frequência entre os seminovos. Contudo, essa ainda não é a realidade de Caxias do Sul.

Até julho, foram vendidos 2.755 modelos elétricos novos no Estado, de acordo com a Fenabrave. O mês com mais vendas foi maio, com 548. Desde fevereiro, pelo menos 300 unidades são vendidas por mês.

Vendas de automóveis zero quilômetro no RS em 2025:

Janeiro : 229

: 229 Fevereiro : 331

: 331 Março : 355

: 355 Abril : 392

: 392 Maio : 548

: 548 Junho : 453

: 453 Julho: 447

No país, os números são mais expressivos. Em 2024, foram mais de 177 mil veículos leves eletrificados vendidos. Conforme o 2º Relatório de Mobilidade Sustentável — Perspectiva do Brasil, publicado pela empresa EvolvX, é a segunda nação que mais comercializa os modelos na América Latina.

Já em 2025, nos quatro primeiros meses do ano foram mais de 54 mil veículos eletrificados leves (híbridos entram nesta conta) vendidos, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

O modelo mais procurado no país, até então, é o BYD Dolphin Mini. Foram 13.222 comercializados no primeiro semestre deste ano. Em segundo, aparece o BYD Dolphin, com 6.288.

Mercado ainda voltado aos novos

Apesar do crescente interesse dos motoristas, o mercado ainda parece voltado aos zero quilômetro. Maurício Fochezatto, proprietário da Focar Veículos, relata que no último mês vendeu pelo menos três modelos elétricos zero. A BYD é a mais procurada, como conta.

— Eu vendi todos zero quilômetros. O seminovo está bem difícil de encontrar ainda, porque quem tem não está vendendo. É uma primeira geração. Então, como faz muito pouco tempo que está no mercado e começou a vender melhor agora, as pessoas ainda não começaram a trocar — afirmou Fochezatto.

O perfil do motorista que procura o modelo, segundo o proprietário da loja que está no mercado desde 2006, é aquele que busca economia no dia a dia. Geralmente, adquire como um segundo carro apenas para utilizar na rotina.

Já César Cervelin, proprietário da Chiquinho Veículos, acredita que a tecnologia e o suporte que envolvem os modelos, como a bateria e o próprio abastecimento, ainda são muito novos. Por isso, o empresário vê que ainda existe uma precaução para entrar no mercado dos elétricos.