Taxa rosa: pesquisa de alunas de Caxias mostra que produtos voltados a mulheres podem custar 27% mais que os masculinos

Alexia (E) e Luiza (D) foram as responsáveis pela pesquisa sobre a taxa rosa em Fazenda Souza. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ser mulher é mais caro? Duas alunas do 7º ano da Escola Municipal Padre João Schiavo, em Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul, decidiram investigar o fenômeno que afeta diretamente o bolso do público feminino: a chamada taxa rosa. Ao comparar preços em farmácias e sites, Alexia Turela e Luiza da Silva Soares descobriram que produtos iguais, com a mesma função, mas com características voltadas a mulheres, como a cor rosa, frequentemente custam mais caro.

Em dois dos estabelecimentos consultados em Fazenda Souza, o desodorante feminino custava R$ 28,90 enquanto o masculino era R$ 26,50, ou seja, 9% de diferença. No caso da lâmina depilatória, o valor aumenta em quase 27%: o feminino é R$ 13,99 enquanto o masculino era R$ 11.

— Decidimos pelo tema quando a gente estava numa aula de educação financeira e, durante a pesquisa, a gente percebeu que existe diferença de produtos masculinos e femininos. Também notamos isso em eletrodomésticos, como a AirFryer e talheres, que são tipo quase o dobro, apenas mudando a cor — destaca Luiza.

As alunas também consultaram 10 farmacêuticos do distrito e de Caxias do Sul. Os resultados mostraram que pelo menos 80% já notou a diferença dos preços. Além disso, 40% respondeu que deixaria de comprar um produto destinado ao público feminino por causa do valor, enquanto 40% disse que compraria.

Diferença salarial também foi apontada

A pesquisa, que fez parte da Mostra Científica da escola, buscou dados divulgados pelo Banco do Brasil para mostrar que essa realidade é generalizada. Segundo a instituição, as mulheres pagam em média 12,3% mais por produtos idênticos aos direcionados a homens. Os preços variam de acordo com a categoria , chegando a 23% nos itens infantis "de menina" e 26% nos brinquedos.

O estudo das alunas também menciona outro agravante da diferença da gênero. Segundo dados do IBGE de 2018, o rendimento médio das mulheres com idade entre 25 e 49 anos (R$ 2.050) equivalia a 79,5% do recebido pelos homens (R$ 2.579) na mesma faixa etária.

Educação financeira na escola

Em novembro, as alunas devem apresentar o trabalho na Mostra Científica que reúne várias outras escolas municipais de Caxias do Sul. Professora de matemática que orientou a pesquisa, Daniela Bevilaqua destaca a importância de introduzir elementos de educação financeira ao repertório dos alunos.

— É muito importante que a gente trabalhe a educação financeira na escola para que eles consigam se virar sozinhos na vida adulta, mas também criar esse senso crítico. E acho que foi muito importante esse trabalho na criação do senso crítico delas — comenta.

Sobre a taxa rosa