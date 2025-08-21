Economia

Aula de educação financeira
Notícia

Taxa rosa: pesquisa de alunas de Caxias mostra que produtos voltados a mulheres podem custar 27% mais que os masculinos

Estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre João Schiavo, Alexia Turela e Luiza da Silva Soares realizaram o levantamento em farmácias locais e sites de lojas de departamento, considerando mercadorias idênticas, com a mesma função

Renata Oliveira Silva

